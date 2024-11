Hintergründe des Hochwassers: Darum traf es Kissing so schwer

Auch Monate nach dem Hochwasserereignis sind in Kissing Fragen offen. Daher hatte die Gemeinde ein Team des Wasserwirtschaftsamtes Donauwörth eingeladen. Nils Führer, Fachbereichsleiter Wasserbau und Gewässerentwicklung, sprach von einem besonderen Niederschlagsereignis im Juni, das man in dem Umfang nicht gekannt hatte. Er und sein Team erläuterten, warum Kissing so stark getroffen wurde und welche Rolle das Regenrückhaltebecken in Merching spielte.

