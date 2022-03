Karger Berg: Abholzung des Burgstalls ärgert Kissinger noch immer

Plus "Schock und Heimatverlust": Auf der Bürgerversammlung in Kissing entbrannte eine Diskussion über den abgeholzten Burgstall. Muss Kissing seine Bäume besser schützen?

Die Burgstall-Kapelle thront bereits seit einigen Wochen auf einem kahlen Berg. Büsche und Sträucher mussten weichen, ebenso wie eine alte Lärche und Bäume, die im Graben um die Kapelle wuchsen. Viele Spaziergängerinnen und Spaziergänger waren von dem radikalen Rückschnitt entsetzt. Und der Unmut ist geblieben, wie sich in der Bürgerversammlung zeigte.