Kissing kauft teures Zubehör für Bauhof-Fahrzeug

Der Kissinger Bauhof braucht ein neues Anbaugerät für sein Fahrzeug der Marke Hansa. Im Haushalt wurde der Posten bereits mit 55.000 Euro berücksichtigt. Im aktuellen Bauausschuss votierten die Rätinnen und Räte mit einer Gegenstimme für die Beschaffung eines solchen Gerätes. Das Angebot liegt bei 53.000 Euro.

Petra Pfeiffer von der SPD wollte genau wissen, wo denn das Gerät eingesetzt werden würde. Bauamtsleiter Bernd Miller erklärte: „Das Gerät wird zum einen verwendet, um die Leitplanken zu waschen, zum anderen, um Bäume zu bewässern.“ Dazu CSU-Fraktionssprecher Franz-Xaver Sedlmeyr: „Bisher werden die Leitpfosten per Hand gewaschen. Das Gerät bedeutet also eine Investition in die Arbeitssicherheit.“ Katrin Müllegger-Steiger von den Grünen sprach ihr Vertrauen in die Verwaltung aus: „Wenn die das sagen, wird es wohl stimmen.“ (hch)