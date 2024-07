Der langjährige AWO-Vorsitzender Günter Vogt ist am Dienstag im Alter von 78 Jahren gestorben. Der engagierte Kissinger hat seinen Heimatort geprägt. Für seine Verdienste erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, so war er Kissinger Ehrenbürger, Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande sowie Träger des Ehrenzeichens des bayerischen Ministerpräsidenten.

