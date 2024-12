Kissinger Advent stimmt auf Weihnachten ein

Im Erlebachsaal der Paartalhalle Kissing konnten die Besucher und Besucherinnen etwa 90 Minuten bei einem festlichen, adventlichen und fröhlichen Mix aus Liedern und Gedichten von der Hektik der Vorweihnachtszeit abschalten. Die Federführung hatte diesmal der evangelische Posaunenchor. Zum ersten Mal beteiligte sich der Derchinger Kirchenchor, der auch gemeinsam mit dem KSC Chor zwei Lieder zum Besten gab. Armin Weichenberger, Sänger im KSC Chor, führte humorvoll durch das Programm. Gemeinsam mit allen Chören konnte das Publikum zum Abschluss das feierliche Lied „Tochter Zion“ anstimmen.

2004 war der erste Kissinger Advent

Als Ehrengast begrüßte Armin Weichenberger Bürgermeister Reinhard Gürtner zur mittlerweile 18. Veranstaltung „Kissinger Advent“, der mit drei Jahren Unterbrechung wegen der Corona-Pandemie durchgehend seit 2004 stattfindet. Die Veranstaltung sei eine Möglichkeit, innezuhalten und auf die Geburt Jesu zu warten, sagte er. „Ich bin froh, dass diese schöne Tradition aufrechterhalten wird und dazu beiträgt, in der hektischen Zeit herunterkommen und eineinhalb Stunden die Seele baumeln lassen zu können“, freute sich Gürtner. Auch die Kissingerin Roswitha Kremers ist jedes Jahr dabei, weil es ihr guttut, diesen festen Programmpunkt im Advent zu haben.

Der KSC Chor den, erkennbar an den blaugrünen Schals, sang gemeinsam mit dem erstmals beteiligten Derchinger Kirchenchor, beide unter Leitung von Elbio Mango das englische Lied "A stable prayer" von Tom Fettke und "Machet die Tore weit" von Andreas Hammerschmidt. Sie treten am kommenden Sonntag in der katholischen Kirche von Derching nochmals auf. Foto: Heike Scherer

Unter Leitung von Jochen Langer begann der Posaunenchor mit der feierlichen Melodie „Majesty“ und spielte später eine viersätzige Suite aus „Les Indes Galantes“ von Jan-Philippe Rameau, „Best Memories“ des 1965 geborenen Komponisten Dieter Wendel und „Wie schön leuchtet der Morgenstern“ des ebenfalls zeitgenössischen Komponisten Traugott Fünfgeld. Ein Quartett aus dem Posaunenchor spielte eine Sonate von Pergolesi und das bekannte „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ mit Variationen. Der KSC Chor unter Leitung von Elbio Mango stimmte mit den ruhigen Liedern „Still ist der Wald“ und „Weihnachtsstern“ auf die weihnachtliche Zeit ein. Mit Begleitung von Klavier und Querflöte sang er „Ave Maria“ von Caccini, neu arrangiert von Liebergen. Er trug auch das spanische Lied „Arrurru“ und den sehr schönen Gospel „On eagle‘s wings“ vor. Da Elbio Mango auch den kleineren Derchinger Chor leitet, werden beide Chöre am kommenden Sonntag in der katholischen Kirche in Derching auftreten. Im bayerischen Dialekt brachten die zwölf Sänger und Sängerinnen des Derchinger Kirchenchors „Advent is a Leuchtn“ zu Gehör. Viel Spaß hatten die Kinder des Grundschulchors Kissing, die mit Begleitung von Barbara Eichenseher an der Gitarre die spanische Melodie „Zumba, Zumba, welch ein Singen“ vortrugen. Bravorufe erhielten sie für das nachdenkliche Lied „Wann wird Weihnachten weltweit wunderbar?“, von der Chorleiterin am Klavier begleitet. Die Antwort war: wenn jedes Kind für ein anderes Kind Weihnacht werden lässt.

Die gute Nacht von Bertold Brecht

Uschi Wagner-Gramlich trug das vom Augsburger Autor Bertolt Brecht verfasste Gedicht „Die gute Nacht“ vor. Das Publikum konnte sich noch auf zwei vom KSC und Derchinger Chor gemeinsam gesungene Weihnachtslieder freuen. Sie trugen das englische von Tom Fettke geschriebene „A stable prayer“ (Ein Gebet im Stall) und das deutsche von Andreas Hammerschmidt im 17. Jahrhundert komponierte Lied „Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch“ vor. Für die Fortsetzung ihrer musikalischen Arbeit baten die Chöre das Publikum um eine Spende. Die Kinder des Grundschulchores erhielten für ihren tollen Auftritt eine Nikolaustüte. Alle beteiligten Chöre stimmten gemeinsam mit dem sehr zahlreich erschienenen Publikum zum Abschluss des adventlichen Abends das feierliche Weihnachtslied „Tochter Zion“ an.

Info: Der KSC Chor und der Posaunenchor Kissing freuen sich auf neue Mitglieder. Der KSC Chor probt donnerstags von 20 bis 22 Uhr im Chorraum der Paartalhalle (Kontakt über Heinz-Dieter Kremers 08233/2955) Der Posaunenchor Kissing probt donnerstags von 19.30 bis 21.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Schulstr. 2 d (Kontakt über Jochen Langer 0821/80 73 42 26)