"Königlicher Glanz": Orgelkonzert in Kissing begeistert Publikum

Nach langer Pause wurde ein Orgelkonzert in der Kirche St. Bernhard gespielt. Pfarrer Alfredo Quintero freute sich über den Zuspruch, den das Konzert erfuhr.

Dass eine Kirchenorgel ein außergewöhnliches Instrument ist, ist keine neue Erkenntnis. Der Organist Peter Bader hat das erneut bei seinem Konzert in Kissing bewiesen. Der Dozent an der Universität Augsburg hat ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das nicht nur für Liebhaber der Orgelmusik interessant war.

Orgelkonzert in St. Bernhard in Kissing

Mit Pauken und Trompeten begrüßte Bader die vielen Zuhörerinnen und Zuhörer beim Orgelkonzert in St. Bernhard. Die Gespräche in der Kirche St. Bernhard in Kissing verstummten augenblicklich, als die Orgelklänge von der Empore herunter hallten. Mit schwungvollen Klängen von Michael Schütz entführte Organist in das Reich der Töne und Klänge. Dieser Start deutete bereits die Klangfülle der Orgel in der Kirche St. Bernhard an, die seit ihrem Einbau von Orgelbauer Andreas Offner wesentlich zum musikalischen Gemeindeleben beiträgt.

Ein Orgelkonzert, das mit modernen Klängen beginnt, ist etwas Besonderes. Das zeigte „Liebster Jesu, wir sind hier“ und später beim Te Deum op. 59, durch und durch harmonisch, melodisch eingängig, eher bei der weltlichen Muse angesiedelt als bei der meist schwerwiegenden Orgelmusik. Darauf folgt die Ankunft der Königin von Saba von Georg Friedrich Händel und ein ruhiges, gefälliges Stück von Joseph Fiocco. Festliche barocke Registrierung dominierte in „La Royale“ von Charles Piroye.

Musikalische Vielfalt in Kissing

Der Schwenk zu Johann Sebastian Bach gelang dem Augsburger Organisten sehr gut. Über die St. Ulrichs Messe hat Arthur Piechler eine große Orgelfantasie gebaut, bei der sich Virtuosität und Innigkeit ideal ergänzen, Carsten Klomp hat Choralvorspiele über das Ulrichslied komponiert. Den St. Ulrich beschrieb Michael Bauer in seiner Lesung und Lucia Demharter wünschte sich mehr gläubige Kinder, beide Vortragenden sind in der Gruppe der großen Ministranten.

Das Finale des Konzerts war ein mächtig brausendes, bei dem Werke von zeitgenössischen Komponisten aufgeführt wurden, aber alles blieb tonal und harmonisch. Standing Ovations und langer Applaus des begeisterten Publikums.