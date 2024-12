Kopf-an-Kopf-Rennen beim Vorlesewettbewerb der Mittelschule Kissing

Am Donnerstag, 5. Dezember, konnten die 6. Klassen der Mittelschule Kissing beim Vorlesewettbewerb in der Bücherei ihre Lesefähigkeit erneut unter Beweis stellen. In der großartigen Atmosphäre der Bücherei präsentierten die Klassensieger in der ersten Runde ihre selbst gewählten Bücher und lasen eine Textstelle daraus vor. Eine besondere Herausforderung stellte dann das Lesen eines Fremdtextes dar.

Dabei wurden die Vorleser von ihren Klassenkameraden tatkräftig durch Daumendrücken unterstützt. Die Jury hatte es in diesem Jahr besonders schwer, da sich alle Klassensieger lesesicher präsentierten. Am Ende gab es einen Schulsieger an der Mittelschule Kissing: Josef Ortlieb aus der 6a gewann mit seinem Eberhofer-Krimi. Er durfte sich über ein Jugendbuch, welches von der Bücherei gespendet wurde, freuen. Beim Kreisentscheid im März wird er gegen Schüler anderer Schulen antreten. Den 2., 3. und 4. Platz belegten Isabella Jaufmann, Abigail Pendleton und Yusuf Aslan. Ein besonderer Dank gilt der Bücherei Kissing, die mit großem Einsatz den Vorlesewettbewerb in ihren Räumen organisierte.