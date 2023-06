Kissing

Kunstkreis Lechkiesel eröffnet im Rathaus seine neue Ausstellung

Plus Stolze Matadoren, flüchtige Strandtage – nur einige Themen der Kunstwerke, die auf der Ausstellung des Kunstkreises Lechkiesel im Kissinger Rathaus zu sehen sind.

Nachdem die letzte Vernissage der Lechkiesel im Dezember ohne Ansprachen, ohne Musik und ohne Sekt durchgeführt worden war, feierte die Künstlergruppe dieses Mal gebührend. Rund 40 Gäste, darunter viele der Aussteller und Ausstellerinnen, waren in das Kissinger Rathaus gekommen, um sich die 62 Kunstwerke, davon 57 Bilder, drei Objekte und zwei Skulpturen, anzusehen.

Kunstkreis Lechkiesel: Drei Ausstellungen im Kissinger Rathaus

„Unsere diesjährige Mitgliederausstellung könnte auch unter dem Motto laufen ,Three in One´. One steht für eine große Kunstausstellung, Three steht für drei Ausstellungen, die sich hier im Rathaus befindet“, sagte Gernot Kragl, Vorsitzender des Kissinger Kunstkreises, in seiner Eröffnungsrede. Die erste Ausstellung seien die Kunstwürfel. Bei diesem Werk ist über dem Lichthof des Rathauses ein Netz gespannt, in dem verschiedenen Würfel verteilt sind. Hier hätten die Künstler und Künstlerinnen ihre lebenslangen Würfelerlebnisse mithilfe der Kreativität in einen Kunstwürfel umgeleitet, so erklärte der Redner.

