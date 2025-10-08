Kontrollen in Kaninchenbetrieb: Veterinäramt Aichach-Friedberg widerspricht Soko Tierschutz

Im Zuge der Undercover-Aktion der Soko Tierschutz in Kissing ist auch das Veterinäramt Aichach-Friedberg als kontrollierende Behörde in den Fokus geraten. Die Vorwürfe der Tierrechtsorganisation lauteten: Kontrollen auf dem Kaninchenbetrieb würden angekündigt und Hinweisen auf Fehlverhalten nicht nachgegangen. Nun hat sich das Landratsamt dazu positioniert.

Veterinäramt widerspricht Aussagen der Soko Tierschutz beim Thema Kontrolle

Dem Vorwurf, dass Kontrollen seitens des Veterinäramts vorab angekündigt wurden, widerspricht das Landratsamt deutlich: „Das ist nicht richtig. Die Soko Tierschutz hatte für rund zwei Monate einen Mitarbeiter in den Kaninchenbetrieb eingeschleust. In diesem Zeitraum war das Veterinäramt des Landkreises Aichach-Friedberg überhaupt nicht für Kontrollen vor Ort.“ Gleiches erklärt auch der Leiter des Kaninchenbetriebs.

Im Zuge der Veröffentlichungen habe es am 1. Oktober eine unangekündigte, tierschutzrechtliche Vollkontrolle gegeben, bei der neben dem Veterinäramt auch das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit und die Polizei eingebunden waren. Diese werde aktuell ausgewertet, so das Landratsamt.

Außerdem äußert sich das Landratsamt über etwaige Hinweise über den Betrieb: „Nicht richtig ist auch die Behauptung, die Soko Tierschutz habe das Veterinäramt im Vorfeld auf bestehende Missstände im Betrieb hingewiesen, hierauf aber keine Antwort erhalten. Eine solche Meldung oder Anzeige der Soko Tierschutz ist beim Veterinäramt nachweislich nicht eingegangen.“

Kaninchenbetrieb in Kissing: Gab es vorab einen Hinweis ans Veterinäramt?

Friedrich Mülln von der Soko Tierschutz bekräftigt auf Nachfrage, dass eine solche Meldung als anonymer Tipp abgeschickt wurde. Anonym deshalb, weil man dadurch die Ämter für Hinweise normaler Menschen sensibilisieren wolle. Möglicherweise sei der Kommunikationsweg das Problem gewesen, vermutet er. Was die Kontrollen durch das Veterinäramt angeht, räumt der Tierrechtler ein, dass es möglicherweise ein Kommunikationsproblem vor Ort gegeben haben könnte. „Fakt ist, dass eine Kontrolle bekannt war und zu einem hektischen Aktionismus geführt hat“, erklärt der Tierrechtler. Nicht auszuschließen sei, dass die Mitarbeiter nicht genau wussten, wer der Urheber der Kontrolle ist. „Angeblich kontrollieren ja auch die Pharmaunternehmen oder Organisationen, die Labore zertifizieren.“

Das Veterinäramt erklärt zudem erneut, dass es für die tierschutzrechtlichen Kontrollen dieser Betriebe zuständig ist, nicht aber für die Genehmigung an sich. Im Falle von Tierversuchen obliegt diese der Regierung von Oberbayern. Tierschutzrechtliche Kontrollen würden regelmäßig, in angemessenem Umfang und grundsätzlich unangekündigt erfolgen. Kontrollen, bei denen es um die fachliche Abnahme neu errichteter Stallungen und deren Übereinstimmung mit tierschutzrechtlichen Anforderungen geht, seien dagegen angekündigt.

