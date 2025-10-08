Kontrollen in Kaninchenbetrieb: Veterinäramt Aichach-Friedberg widerspricht Soko Tierschutz

Im Zuge der Undercover-Aktion der Soko Tierschutz in Kissing ist auch das Veterinäramt Aichach-Friedberg als kontrollierende Behörde in den Fokus geraten. Die Vorwürfe der Tierrechtsorganisation lauteten: Kontrollen auf dem Kaninchenbetrieb würden angekündigt und Hinweisen auf Fehlverhalten nicht nachgegangen. Nun hat sich das Landratsamt dazu positioniert.
Veterinäramt widerspricht Aussagen der Soko Tierschutz beim Thema Kontrolle
Dem Vorwurf, dass Kontrollen seitens des Veterinäramts vorab angekündigt wurden, widerspricht das Landratsamt deutlich: „Das ist nicht richtig. Die Soko Tierschutz hatte für rund zwei Monate einen Mitarbeiter in den Kaninchenbetrieb eingeschleust. In diesem Zeitraum war das Veterinäramt des Landkreises Aichach-Friedberg überhaupt nicht für Kontrollen vor Ort.“ Gleiches erklärt auch der Leiter des Kaninchenbetriebs.
Im Zuge der Veröffentlichungen habe es am 1. Oktober eine unangekündigte, tierschutzrechtliche Vollkontrolle gegeben, bei der neben dem Veterinäramt auch das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit und die Polizei eingebunden waren. Diese werde aktuell ausgewertet, so das Landratsamt.
Außerdem äußert sich das Landratsamt über etwaige Hinweise über den Betrieb: „Nicht richtig ist auch die Behauptung, die Soko Tierschutz habe das Veterinäramt im Vorfeld auf bestehende Missstände im Betrieb hingewiesen, hierauf aber keine Antwort erhalten. Eine solche Meldung oder Anzeige der Soko Tierschutz ist beim Veterinäramt nachweislich nicht eingegangen.“
Kaninchenbetrieb in Kissing: Gab es vorab einen Hinweis ans Veterinäramt?
Friedrich Mülln von der Soko Tierschutz bekräftigt auf Nachfrage, dass eine solche Meldung als anonymer Tipp abgeschickt wurde. Anonym deshalb, weil man dadurch die Ämter für Hinweise normaler Menschen sensibilisieren wolle. Möglicherweise sei der Kommunikationsweg das Problem gewesen, vermutet er. Was die Kontrollen durch das Veterinäramt angeht, räumt der Tierrechtler ein, dass es möglicherweise ein Kommunikationsproblem vor Ort gegeben haben könnte. „Fakt ist, dass eine Kontrolle bekannt war und zu einem hektischen Aktionismus geführt hat“, erklärt der Tierrechtler. Nicht auszuschließen sei, dass die Mitarbeiter nicht genau wussten, wer der Urheber der Kontrolle ist. „Angeblich kontrollieren ja auch die Pharmaunternehmen oder Organisationen, die Labore zertifizieren.“
Das Veterinäramt erklärt zudem erneut, dass es für die tierschutzrechtlichen Kontrollen dieser Betriebe zuständig ist, nicht aber für die Genehmigung an sich. Im Falle von Tierversuchen obliegt diese der Regierung von Oberbayern. Tierschutzrechtliche Kontrollen würden regelmäßig, in angemessenem Umfang und grundsätzlich unangekündigt erfolgen. Kontrollen, bei denen es um die fachliche Abnahme neu errichteter Stallungen und deren Übereinstimmung mit tierschutzrechtlichen Anforderungen geht, seien dagegen angekündigt.
Mich würde nicht wundern, wenn die Mitarbeiter jedesmal rechtzeitig alarmiert werden. Das Tragen der Kaninchen an den Ohren ist praktisch, weil sie weder kratzen noch beissen können aber dafür durch unerträgliche Schmerzen paralysiert werden. Kaninchen zur Antikörperproduktion das Blut abzusaugen ist nicht mehr zeitgemäß, das Impfen von unbefruchteten Hühnereiern ist eine vollwertige, qualfreie Alternative.
Vielleicht lassen wir das Thema jetzt einfach mal ohne zu viel Emotionen objektiv aufarbeiten. Ich glaube wir können festhalten: Die Zustände, wie in den Videos gezeigt, sind unzumutbar. Fakt ist aber auch: Alle Informationen beruhen aktuell auf der Berichterstattung eines privaten, ebenfalls offen gesagt nicht ganz objektiven, Vereins. Ich möchte damit ausdrücklich nicht Hr. Asam irgendwie in Schutz nehmen oder die Zustände gut heißen. Aber die Thematik verdient eine transparente, objektive und faire Aufarbeitung. Und dazu muss man Emotionen mal außen vor lassen, auch wenn das schwer fällt.
Selbst wenn man mal ganz unempathisch für das Leid der Tiere ist, bleibt immer noch die Tatsache, dass das Bio- Image dieses Bauernhofs vielleicht mit der Realität unvereinbar ist.
Zitat: "Gleiches erklärt auch der Leiter des Kaninchenbetriebs." Soll das ein Witz sein, Frau Wagenpfeil!? Sie berufen sich auf den Leiter des Kaninchenbetriebes!?
Was soll das Gejammere? Bestätigt wird, dass keine Kontrolle in diesem Zeitraum stattfand; auch bestätigt durch den Leiter des Betriebes. Was gibt es da zu nörgeln?
Das 1x1 vom Journalismus ist alle Seiten anhören und wertfrei BERICHTEN. Dazu gehört auch, dem Beschuldigten Chance zu geben, sich zu äußern. Da selbst die Tagesschau solche Standards über Bord wirft, ist ihre Verwunderung aber natürlich verständlich.
