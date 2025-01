Familienmitglieder, Freunde, ehemalige Schülerinnen und Künstlerkollegen trauern um den in der Silvesternacht gestorbenen Dierk Sartor. Er war nicht nur in seiner Heimatgemeinde Kissing, in der er seit 1992 lebte, künstlerisch und musikalisch aktiv. Mit 70 Jahren starb er in der Silvesternacht nach einer tragischen Verkettung von Vorfällen.

