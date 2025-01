Lesung mit Jazzmusik lockt in die Bücherei Kissing

Jutta Wienken traute ihren Augen nicht, als sie die Lesung mit Musik in der Bücherei Kissing eröffnen durfte. Alle Plätze waren besetzt und es mussten noch weitere Stühle aufgestellt werden. Sibylle Lang, eine Autorin aus Augsburg, las drei spannende Erzählungen aus ihrem neuesten Werk. Der Pianist Heinz Frommeyer unterhielt mit jazzigen Improvisationen, die er zum Teil aus seiner langen Zeit in Texas mitgebracht hatte. In der Pause servierte das Büchereiteam den Besuchern und Besucherinnen ein Glas Wein und Knabbereien.

Es war die erste Veranstaltung der Bücherei Kissing in diesem Jahr und der Zuspruch war unerwartet groß. 48 Gäste interessierten sich für die Erzählungen mit Musik und Wein. Sibylle Lang, die auch eine gewisse Zeit im Ausland gelebt und gearbeitet hatte, schreibt seit etwa 15 Jahren Geschichten über Alltagsthemen und hat inzwischen drei Bücher veröffentlicht: “Als Karl seine Stimme verlor“, „Das Abendessen mit dem kleinen Chinesen“ und „Der Fleck“.

Autorin Sibylle Lang liest aus ihrem neuesten Werk

Aus dem letzten und neuesten Band hatte sie drei Erzählungen für ihren Abend in Kissing vorbereitet. Ihr früherer Klavierlehrer Heinz Frommeyer, der „klassisches Klavier“ in München studiert und sich Jazz selbst beigebracht hatte, spielte nach jeder angelesenen Geschichte und in der Pause Jazzmelodien. 20 Jahre lebte Frommeyer in Texas und brachte auch Melodien aus dieser Zeit mit. Den Blues „Little Tunes of the left hand“, bei dem die linke Hand sehr gefordert ist, hatte er dort im Autoradio gehört und selbst ausprobiert. Das Publikum war davon sehr begeistert.

Die erste Geschichte, die Sibylle Lang anlas, war die Erzählung „Der Fleck“. Sie handelt von einer Mutter, die mit ihren beiden Kindern Irmi und Macky in den Zoo ging. Sie hatte vorher Kartoffeln gekocht, Brot und Fleisch eingepackt, damit die Kinder die Tiere füttern konnten. Die Tochter merkt immer wieder, dass die Mutter ihren Bruder lieber mag als sie und will herausfinden, ob es wirklich ihre Mutter ist.

Sie überlegt sich während des Ausflugs mehrmals Aktionen, bei denen ihr etwas passieren könnte. Sie kommen bei Meerschweinchen, Wildschweinen, Wasserbüffeln, Affen, dem Silberfuchs und ihrem Lieblingstier, dem Wildpferd vorbei. Schließlich entdeckt sie am Hals ihrer Mutter einen Fleck. Wie die Geschichte zu Ende geht, blieb offen.

Erste Veranstaltung des Jahres in der Bücherei begeistert die Leute

In der Erzählung „Susanna und die Königin der Mailänder Schiene“ erinnert sich Susanna an ihre Zeit als Au-pair-Mädchen in Mailand in zwei verschiedenen Familien. Die Hauptperson der dritten Erzählung, Lisbeth, schaut sich das neue Zimmer ihres Mannes im Haus an, während er gerade Gemüse und Johannisbeeren einkauft. Sie blickt auf den neuen Mirabellenbaum im Garten und überlegt, wie ihr Leben weitergehen soll mit einem Mann, der außer ihr noch eine Freundin hat.

Carmen Malik aus Bachern fand die Mischung aus Lesung und Musik und die Pause mit Wein sehr gelungen. Sie kaufte sich am Schluss das Buch, um noch das Ende der Geschichten zu erfahren. „Ich war schon öfters bei Veranstaltungen der Bücherei Kissing und diese fand ich besonders schön“, sagte sie. Jutta Wienken dankte der Autorin und dem Pianisten mit einer Flasche Wein für die gute Unterhaltung.