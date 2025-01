Minibaggerdiebstahl in Kissing: Videoaufnahmen bestätigen Verdacht

In Kissing hat am Sonntag eine unbekannte Person einen auf privatem Grund geparkten Minibagger geklaut. Laut Polizeibericht stellte der Besitzer und Unternehmer die Baumaschine schon vor längerer Zeit an dem eigentlichen Einsatzort in der Industriestraße ab. Als dieser dann am Montag die Arbeiten aufnehmen wollte, war das Gefährt spurlos verschwunden. Recherchen ergaben, dass ein Verdächtiger von einer Überwachungskamera gefilmt wurde, wie er die Maschine über die Industriestraße wegfuhr.

Dies geschah laut Videoaufzeichnung am Sonntag gegen 20.20 Uhr. Bei der Baumaschine handelt es sich um einen Bagger der Marke: KUBOTA vom Typ: KX101-3A3, mit orangefarbenem Korpus und schwarzer Kabine. Zudem fehlt die rechte Seitenscheibe der Kabine. Diese wurde durch eine schwarze Folie und gelbem Klebeband ersetzt. Der Wert des Baggers wird auf 25.000 Euro geschätzt. Die Polizei Friedberg bittet nun um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/3231710. (AZ)