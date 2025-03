Mit dem Bus zur Zukunft: Messe „Hop & Job“ für Jugendliche

Es war ein ungewöhnlicher Weg, Auzubildende zu gewinnen: Am Samstag fand in Kissing die Veranstaltung „Hop & Job“ statt, die Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit bot, sich über Ausbildungsstellen zu informieren. Zwölf Betriebe sowie die Gemeinde öffneten ihre Türen für interessierte Jugendliche. In einem halbstündigen Takt fuhr ein Bus die Schüler und ihre Eltern zu den Stationen.

Dabei konnten die Jugendlichen nicht nur die Betriebe kennenlernen, sondern auch direkt Kontakte knüpfen und mehr über mögliche Ausbildungsberufe erfahren. Für das leibliche Wohl war ebenfalls gesorgt, sodass die Stimmung während des Events durchweg positiv war. „Hop & Job“ bot somit eine Gelegenheit für die Jugendlichen, sich über ihre berufliche Zukunft zu informieren und erste Schritte in Richtung Karriere zu machen.

Um 10 Uhr eröffnete Bürgermeister Reinhard Gürtner in Anwesenheit des Vorsitzenden der Vereinigung „Handwerk - Handel - Kissing“, Rudolf Kandler, sowie der Organisatorin Ulrike Karsten die Veranstaltung im Rathaus: „Wir haben hier in Kissing ein großes Angebot an Firmen, die sich euch heute gerne vorstellen würden. Die ,Hop & Job‘ soll eine Möglichkeit bieten, den direkten Austausch zwischen Jugendlichen und Unternehmen zu fördern.“ Diese Messe bringe praxisnahe Einblicke in die Berufsfelder und biete eine einzigartige Gelegenheit, sich über Ausbildung- und Karrierewege zu informieren. „Gleichzeitig könnt ihr wertvolle Kontakte knüpfen und eure Fragen zu den unterschiedlichen Berufen direkt an die Experten vor Ort richten.“

Einer der Stände im Rathaus gehörte der Fachakademie für Sozialpädagogik Mering, wo Svitlana Huber-Doskoch vor Ort war. Die Lehrkraft meinte, dass Erzieher und Erzieherinnen einen großen Einfluss auf die gesellschaftliche Entwicklung haben und spricht dabei den Fachkräftemangel in dieser Berufssparte an: „Erzieher können bei kleinen Kindern viel Positives bewirken und wir brauchen sie für die Zukunft der Kinder. Der Beruf braucht mehr Anerkennung, denn es ist viel mehr als nur den ganzen Tag mit Kindern spielen.“

Um kurz vor 11 Uhr hielt der Bus am Seniorenheim Haus Gabriel. Dort konnten interessierte Schüler und Schülerinnen unter anderem mit Einrichtungsleiterin Ulrike Werlitz über die Ausbildung in der Pflege sprechen. „Es ist extrem wichtig, den Beruf nicht nur als anstrengend, sondern auch als spannend darzustellen. Die Ausbildung ist mittlerweile breit gefächert und das muss man den jungen Leuten nahe bringen, wofür Veranstaltungen wie heute hervorragend sind“, erklärte die Einrichtungsleiterin.

Solveig Lehmann besucht die siebte Klasse der Mittelschule Merching und schuf sich Einblicke bei der dritten Station, der Raiffeisenbank Wittelsbacher Land, wo sie auf Privatkundenberaterin Lisa Stenke und Ausbildungsleiter Elias Weber traf: „Die Veranstaltung ist interessant. Mein Plan war es zu schauen, was es für Berufsmöglichkeiten gibt und neue Einblicke zu bekommen, zum Beipiel in die Räumlichkeiten, die man als Kunde normalerweise nicht sieht.“ So konnte die Schülerin einen Blick hinter die Kulissen werfen und ihre Fragen stellen.

Die Veranstaltung „Hop & Job“ war nicht nur eine Gelegenheit für Schüler, Einblicke in Berufsfelder zu gewinnen, sondern sie diente auch der Vernetzung. Mit vielen Gesprächen und praktischen Erfahrungen konnten die Jugendlichen einen ersten Eindruck von der Arbeitswelt gewinnen und erste Kontakte für ihre berufliche Laufbahn knüpfen.