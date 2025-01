Mitarbeiter der Kissinger Wertstoffsammelstelle gehen an Landkreis über

Zum 1. Januar 2025 übernahm der Landkreis Aichach-Friedberg die Verantwortung für die Mitarbeiter der Wertstoffsammelstelle in Kissing. Bürgermeister Reinhard Gürtner nutzte die Gelegenheit, den engagierten Mitarbeitern der Wertstoffsammelstelle für ihren Einsatz zu danken.

Kissings Bürgermeister Reinhard Gürtner bedankte sich

„Die Mitarbeiter der Wertstoffsammelstelle haben in den letzten Jahren unter außergewöhnlich schwierigen Bedingungen Großartiges geleistet. Besonders nach dem verheerenden Hagelunwetter und dem Hochwasserereignis haben sie rund um die Uhr und auch an Wochenenden – selbst an Sonntagen – ihr Engagement unter Beweis gestellt“, erklärte Bürgermeister Gürtner. „Sie haben nicht nur in der Entsorgung und beim Aufräumen unterstützt, sondern waren in diesen Krisenzeiten ein unverzichtbarer Teil unserer Gemeinschaft.“

Am letzten Tag versammelten sich die Mitarbeiterin und Mitarbeiter noch einmal am Wertstoffhof, um gemeinsam auf die vergangenen Jahre zurückzublicken. „Es war eine enge Zusammenarbeit, auf die ich und die Verwaltung stets zählen konnten“, sagte Gürtner in seiner Ansprache. „Mit einem lachenden und einem weinenden Auge verabschieden wir uns von den Kollegen, die uns verlassen – aber zum Glück nicht aus dem Gemeindegebiet.“

Mering und Kissing sollen einen gemeinsamen Wertstoffhof bekommen

Zum Abschluss gab das Gemeindeoberhaupt den Mitarbeitern Leberkässemmeln aus, um seine Wertschätzung für ihren unermüdlichen Einsatz zu zeigen und sich für die jahrelange Zusammenarbeit zu bedanken. „Es ist ein kleines, aber herzliches Zeichen der Dankbarkeit für alles, was Sie in den letzten Jahren geleistet haben. Sie haben viel dazu beigetragen, dass Kissing in Krisenzeiten gut über die Runden gekommen ist“, so der Bürgermeister.

Die Übergabe der Verantwortung an den Landkreis Aichach-Friedberg werde reibungslos verlaufen, und die Mitarbeiter werden weiterhin in bewährter Weise für die Bürgerinnen und Bürger da sein. Landrat Dr. Klaus Metzger zeigte sich im Austausch mit dem Bürgermeister ebenfalls dankbar und betonte: „Wir freuen uns, die hervorragende Arbeit der Kollegen fortzusetzen und dabei weiterhin auf ihre Erfahrung und ihr Engagement bauen zu können.“

Im November trafen sich Vertreter des Landkreises und der Gemeinden Kissing und Mering in einer Sondersitzung. Die beiden Kommunen stimmten dafür, zwischen Mering und Kissing an der Kreisstraße eine interkommunale Wertstoffsammelstelle zu bauen. (AZ)