Nach Großbrand in Kissing: Das war die Ursache für das Feuer

„Nach derzeitigem Ermittlungsstand war wohl ein technischer Defekt Auslöser für den Brand einer Kissinger Lagerhalle“, informiert eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord. Im Industriegebiet war am Sonntagabend eine Halle in der Nähe des Bahnhofs in Brand geraten. Erfahrene Brandermittler der Kriminalpolizei untersuchten umgehend den Brandort.

Nur vier Wochen nachdem dort, fast an der gleichen Stelle, ebenfalls ein Großbrand die Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes in Atem gehalten hatte. Der Kissinger Feuerwehrkommandant Matthias Rawein informierte, dass die Flammen vom äußeren Bereich der Halle ihnen entgegenschlugen. Doch dies ließ noch keine Rückschlüsse auf die nähere Brandursache zu. Diesmal waren die Löscharbeiten aber nicht so kompliziert wie noch vor gut vier Wochen. Damals explodierten zudem Gasflaschen. Ein 74-Jähriger wurde verletzt ins Klinikum geflogen. Schweißarbeiten waren hier die Brandursache. Bei dem Brand vom Sonntag entstand nach Informationen der Polizei ein Schaden in Höhe von 50.000 Euro. (sev)