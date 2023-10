Nach Rettungsaktion und Unwettern: So geht es dem Auensee

Der Auensee in Kissing zieht weiterhin viele Menschen an. Ein Jahr nach der Rettungsaktion für die Friedberger Ach hat das Unwetter auch dort seine Spuren hinterlassen.

Der Auensee in Kissing ist ein beliebter Treffpunkt für entspannte Stunden am See. An sonnigen Tagen ziehen hier aber nicht nur begeisterte Schwimmer im See ihre Bahnen, sondern auch Enten und Schwänen kann man hier beim Baden zusehen. Eine Ausflüglerin genießt hier die Ruhe: "Die Natur ist ganz besonders am Auensee." Doch auch hier war nach dem Unwetter im August viel Aufräumarbeit zu tun. So wurden nicht nur Blätter von den Bäumen geweht und einige Äste abgeknickt, sondern teilweise ganze Bäume entwurzelt. Dadurch sieht es mittlerweile am Auensee an manchen Stellen schon nach Herbst aus. Doch wie geht es der Natur am See ein Jahr nach der dramatischen Rettungsaktion?

Der Auensee in Kissing ist auch weiterhin beliebt bei Mensch und Tier. Foto: Lena Asam

Im letzten Jahr wurde im Sommer aus dem Auensee Wasser gepumpt, um dies in die Friedberger Ach zu leiten. Durch die enorme Hitze war der Pegelstand stark gesunken und die ersten Fische bereits verendet. Um einen Kollaps des Systems in der Ach zu verhindern und den Fischen das dringend benötigte frische und kühle Wasser zu bringen, wurden durch Schläuche 130 Liter Wasser pro Sekunde aus dem Auensee in die Friedberger Ach transportiert. Die Menge an Wasser, die der See dadurch verlor, blieben für den beliebten Badesee nicht ohne Folgen.

Der um 20 Zentimeter abgesunkene Pegelstand führte dazu, dass das am See extra angelegte Biotop, wenige Tage nach Beginn der Rettungsaktion, trocken lag. Helferinnen und Helfer der Kissinger Fischergilde versuchten, Teichmuscheln zu retten, indem sie diese ausgruben und anschließend in sicheres Wasser brachten. Dadurch konnten einige der Muscheln, die auf der Roten Liste als gefährdet eingestuften werden, gerettet werden. Nach Beendigung der Rettungsaktion erholte sich der Auensee durch nachrückendes Grundwasser und Regen langsam wieder und auch das "Biotop ist wieder intakt", sagt ein Jahr nach der Aktion Alfred Ortlieb, Gewässerwart der Fischergilde Kissing. Lediglich die Teichmuscheln werden wohl noch etwas brauchen, um sich wieder vollständig zu erholen.

Das Biotop im Auensee wurde durch das Abpumpen stark gefährdet

Das starke Unwetter vor einigen Wochen habe erneut Auswirkungen auf den Auensee gehabt, meint Ortlieb. Als ehrenamtlicher Gewässerwart kümmert er sich unter anderem um die Pflege der Fische und des Ufers, das Einsetzen neuer Fische und die Laichhilfe für die bestehenden Fische.

Die Folgen des Unwetters für den See seien jedoch nicht nur negativ. "Zwar wurde durch den Wind viel Laub und Biomasse in den See geweht und sogar zwei Bäume in den See hinein umgeworfen, allerdings kann dieses sogenannte Totholz sogar ein guter Unterschlupf für Fische sein", erklärt Ortlieb. Außerdem habe der Temperatursturz des Wassers einen positiven Effekt für die Fische gehabt.

Auch am Auensee in Kissing ging das Unwetter nicht spurlos vorbei. Foto: Lena Asam

Nach dem Unwetter wurden die Wege und Liegewiesen wieder grob aufgeräumt. Die restlichen Aufräumarbeiten außerhalb der Wege und Wiesen werden allerdings noch eine Weile dauern, berichtet der Gewässerwart. Für die Badegäste, die noch die milden Herbsttemperaturen nutzen, um im See zu schwimmen, sind die Auswirkungen des Unwetters so kaum mehr zu sehen.