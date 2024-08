Protestaktion: Kissinger Eltern kämpfen für die Zukunft ihrer schwerbehinderten Tochter

„Wir können nicht so protestieren, dass wir anderen unbequem werden“, sagt Daniela Seiler. „Wir können keine Autobahnen blockieren oder uns an Landebahnen festkleben.“ Die Kissingerin ist Mutter einer erwachsenen Tochter mit schwerer Behinderung. Kürzlich beteiligte sich die Familie an einer Aktion in München. Ein selbst betroffener Fotograf rief zu einem großen Fototermin auf, fast 250 Personen fanden sich auf der Theresienwiese ein. Das Ziel: mehr Sichtbarkeit und Gehör für Menschen mit komplexen Mehrfachbehinderungen und klare Maßnahmen, um ihre Situation und die ihrer Familien zu verbessern. Denn wie Daniela Seiler sagt: „Unser Leben ist ein Hamsterrad, und wir haben bald keine Energie mehr zu laufen.“

Anna Katharina Schmid Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

München Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Protestaktion Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis