Kissing berät über landwirtschaftliches Bauvorhaben an der Paar

Ob am Wiesweg in Kissing eine landwirtschaftliche Maschinen- und Lagerhalle gebaut werden darf, diskutierten kürzlich die Gemeinderäte des Bau- und Werkausschusses. Die geplante Halle soll eine Grundfläche von 20 mal 42 Metern und eine Firsthöhe von 10,75 Metern haben. Sie ist für die Lagerung von Heu-, Stroh- und Haferballen sowie Waldboden vorgesehen. Ebenso sollen in dem Gebäude landwirtschaftliche Maschinen und Geräte untergestellt werden. Die An- und Abfahrten sind laut Antragsteller auf ein- bis zweimal täglich zwischen 8 und 20 Uhr begrenzt.

Darf so nah an die Paar gebaut werden?

Die Frage ist, ob auf diesen Naturflächen so nahe an der Paar überhaupt gebaut werden darf. Laut der Kissinger Verwaltung beurteilt sich das Vorhaben rechtlich nach Paragraf 35 des Baugesetzbuches, da es sich um ein privilegiertes Bauvorhaben im Außenbereich handelt. Der Begriff „privilegiertes Bauvorhaben“ bezeichnet Bauvorhaben im Außenbereich, die trotz des generellen Bauverbots außerhalb von Ortschaften zulässig sein können, wie bei Scheunen und Maschinenhallen für land- und forstwirtschaftliche Betriebe. Das Landratsamt Aichach-Friedberg hat deshalb das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten um eine Stellungnahme gebeten, ob das Bauvorhaben einem landwirtschaftlichen Betrieb dient und nur einen untergeordneten Teil der Betriebsfläche einnimmt. Diese Stellungnahme lag zum Zeitpunkt der Sitzung noch nicht vor. Die Verwaltung betonte jedoch, dass die abschließende Bewertung durch die zuständigen Fachbehörden erfolgen werde.

Flächennutzungsplan sieht hier in Kissing Schutz der Landschaft vor

Die SPD-Fraktion im Bau- und Werkausschuss interessierte sich in der Sitzung auch für die naturschutzrechtlichen Aspekte. Silvia Rinderhagen äußerte Bedenken hinsichtlich der Lage im Talraum: „Wir befinden uns doch in einem sehr sensiblen und naturschutzrechtlich wertvollen Gebiet. Der Flächennutzungsplan sieht hier den Schutz und die Entwicklung von Natur und Landschaft vor.“ Sie warf auch die Frage auf, ob das Vorhaben mit den Zielen des integrierten Landschaftsplans vereinbar sei. Bauamtschef Bernd Miller erklärte ihr jedoch, dass der Bereich Natur- und Landschaftsschutz vom Landratsamt geprüft werde. Bei privilegierten Bauvorhaben wie diesem habe der Flächennutzungsplan keine unmittelbare Außenwirkung. Johann Oberhuber thematisierte, dass der Wiesweg zumindest teilweise im Überschwemmungsgebiet liegt. Auch hier verwies Bernd Miller auf das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth, welches prüfen werde, ob die Halle dennoch dort gebaut werden dürfe: „Das liegt nicht in unserer Zuständigkeit, sondern wird von den Fachbehörden entschieden.“

In der anschließenden Abstimmung wurde dem Bauvorhaben mit acht Stimmen von der CDU und vier Gegenstimmen aus der SPD und den Grünen das gemeindliche Einvernehmen erteilt.