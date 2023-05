Pünktlich zum Altortfest in Kissing ist die Badangerkapelle fertig renoviert

Der Erlös der Feier auf dem Salerhof am Sonntag, 21. Mai soll einen Teil der Sanierungskosten decken. Um die restaurierte Figur der "Heiligen Kümmernis" ranken sich Legenden.

In diesem Jahr findet der Eröffnungs-Gottesdienst zum traditionellen Altortfest nicht in der St. Stephanskirche oder am Burgstall, sondern um 9 Uhr bei der Badangerkapelle in der Bahnhofstraße statt. Denn dieses über 300 Jahre alte Kleinod rückt in den Mittelpunkt der diesjährigen Feier „beim Saler“.

Die kleine offene Votivkapelle gegenüber dem Landgasthof Grundler wurde umfassend renoviert, die Gemälde und Figuren restauriert. Die Gesamtkosten von rund 17.000 Euro sollen in erster Linie durch den Erlös aus der Festbewirtung gedeckt werden. „Beim Altortfest im vergangenen Jahr kamen 4550 Euro zusammen und wir hoffen, in diesem Jahr einen ähnlich hohen Betrag zu erwirtschaften“, sagt Johann Oberhuber als Verwalter der Kirchenstiftung St. Stephan. „Und vielleicht erhalten wir darüber hinaus noch Einzelspenden.“ Zudem hat die Gemeinde Kissing zugesagt, zehn Prozent der Gesamtsumme zu übernehmen. Den Rest trägt die katholische Kirchenstiftung St. Stephan.

Altortfest wird traditionell auf dem Salerhof von Rosa Wagner gefeiert

Der Festbetrieb im Hof des landwirtschaftlichen Anwesens von Rosa Wagner beginnt im Anschluss an die Messe mit Pfarrer Alfredo Quintero. Ein Team von Ehrenamtlichen aus Alt-Kissing, darunter auch die Altort-Jugend, ist im Einsatz, um mit Spezialitäten vom Grill sowie Kaffee und Kuchen möglichst viele Besucherinnen und Besucher kulinarisch zufriedenzustellen. Von 11 bis 14.30 Uhr unterhält die Kissinger Blaskapelle. Das gesellige Miteinander endet um 18.30 Uhr mit einer Maiandacht, die traditionell vom Männergesangsverein musikalisch gestaltet wird.

Seit Ostern wurde nach Begutachtung und Genehmigung durch die Denkmalschutzbehörde kräftig renoviert und restauriert, damit die kleine Kapelle rechtzeitig zum Altortfest wieder in neuem Glanz erstrahlt. Die Fassade wurde gestrichen, der Boden ausgebessert, die Bänke renoviert und vor allem die Bilder und Figuren gereinigt und überholt. Federführend kümmerte sich Restaurator Markus Pfister aus Heinrichshofen darum.

Auf der historischen Ansichtskarte von 1906 aus dem Fundus von Hanns Merkl ist zu sehen, dass die Kapelle einst weiter außerhalb des Ortes stand. Foto: Repro Hanns Merkl

Erbaut wurde sie 1706 von Melchior und Jakob Wörsching aus Dankbarkeit für eine Heilung. An dieser Stelle hatte bereits deren Vater, der gebürtige Kissinger Georg Wörsching, im Jahr 1679 ein Holzkreuz errichten lassen. Damals stand die kleine Gebetsstätte noch ein gutes Stück außerhalb des Dorfes, mitten in den Badangerwiesen.

Altarbild der Badangerkapelle zeigt die "Sieben Zufluchten"

Diese Lage führte zu dem Namen Badangerkapelle. Das Altarbild der Kapelle geht ebenfalls auf Jakob Wörsching zurück. Denn er erkrankte der Überlieferung nach 1714 erneut und rief in seiner Not die "Sieben Zufluchten" um Hilfe an und gelobte im Fall seiner Genesung ein Gemälde davon anfertigen zu lassen.

Zuletzt war die Darstellung so ausgebleicht, dass fast nichts mehr zu erkennen war. Es konnte nach der Bildvorlage des Passauer Kunstverlags Peda, der 2007 den Kissinger Kirchenführer von Hanns Merkl druckte, wiederhergestellt werden. Dank einer Bildvorlage des Kissingers Toni Mahl konnte auch die Fegefeuer-Darstellung vor dem Altartisch wieder originalgeteu restauriert werden. Eine weitere Besonderheit ist ein Kreuz mit der Figur der Heiligen Kümmernis, deren Verehrung im 18. Jahrhundert verbreitet war.

Vor der Restaurierung war die Darstellung der Sieben Zufluchten auf dem Altarbild kaum noch erkennbar. Foto: Heike John

Der Legende nach ließ Gott ihr auf Bitten einen Bart wachsen, um als Christin nicht einen heidnischen Mann heiraten zu müssen, worauf ihr Vater, ein heidnischer König, sie ans Kreuz schlagen ließ. Seit der Restauration durch den Kirchenmaler Markus Pfister glänzt ihre Krone wieder golden. Eine zweite Legende berichtet von einem Geigenspieler, der ihr aus Mitleid ein Lied spielte und dem sie aus Dank einen ihrer goldenen Pantoffel zuwarf. So hängt sie mit nur einem Schuh am Kreuz dargestellt und auch dieser hat wieder neuen Glanz erhalten.

Das Altarbild in der Badangerkapelle ist ein Duplikat

Das Altargemälde der sieben Zufluchten ist ein Duplikat. Das ursprüngliche Gnadenbild der Kapelle befindet sich aus Sicherheitsgründen in St. Stephan in Verwahrung. Dort ist auch noch eine Pieta gelagert, die wie die Kümmernis eine Arbeit aus der Werkstatt des Friedberger Bildhauers Bartholomäus Eberle ist. „In meiner Kindheit war sie noch in der Kapelle“, wie sich der 80-jährige gebürtige Kissinger Hanns Merkl erinnert. Ende des 20. Jahrhundert war die Kapelle in ihrer Substanz bedroht und wurde von zahlreichen Kissingern ehrenamtlich von Grund auf saniert.

Nun, 30 Jahre später, war auch die Restaurierung der wertvollen Figuren und Darstellungen unumgänglich. „Die Badangerkapelle ist ein wertvolles Zeugnis früherer Volksfrömmigkeit und die Leute sind zur Einkehr über die damalige Furt aus dem Dorf hinaus hergekommen“, weiß Hanns Merkl aus historischen Unterlagen. Erst 1904 wurde eine Brücke gebaut. „Frisch renoviert kann sie auch heutzutage wieder Menschen zur Einkehr und Besinnung einladen“.