Kissing

vor 33 Min.

Räume als Cluster: Neue Grundschule könnte Lernen nachhaltig verändern

So könnte die neue Grundschule in Kissing einmal aussehen.

Plus Kissing will die Grundschule neu bauen – mit einem innovativen Konzept und einer besonderen Raumaufteilung. Das sagt die Schulleitung Annika Lauter dazu.

Von Anna Katharina Schmid Artikel anhören Shape

Der spätere Siegerentwurf hatte sich schon im Wettbewerb deutlich von den anderen abgehoben. Annika Lauter, Direktorin der Kissinger Grundschule, durfte im vergangenen Jahr zwar nicht mitentscheiden, aber ihre Meinung einbringen: "Er war unser Favorit." Die Gemeinde Kissing plant, die Einrichtung neu zu bauen. Von dem künftigen Gebäude erhofft sich die Schulleiterin einen großen Gewinn für die ganze Gemeinde - und vor allem für die Kinder. Mit dem neuen Anspruch auf Ganztagsbetreuung werden sie mehr und mehr Zeit in der Schule verbringen. Wie verändert sich das Lernen dadurch, was müssen moderne Schulen leisten? Und wie geht es in Kissing weiter?

Ganztagsbetreuung in Kissing rückt in den Fokus

Lange war es still um die Planungen zur neuen Grundschule. Seit Jahren überlegt die Gemeinde, wie es mit der Einrichtung weitergeht. 2022 startete der Architektenwettbewerb, an dem sich 16 Büros beteiligten. Das innovative Konzept des Münchner Architektenbüros Hess/Talhof/Kusmierz Architekten und Stadtplaner gewann. Bei ihren Ausführungen stehen besonders die Cluster im Fokus, also legosteinartige Einheiten, die eine kleinteilige Raumstruktur ermöglichen. Bei der Bauweise werden die Klassenzimmer rings um einen sogenannten Marktplatz angeordnet, sodass die Kinder in beiden Räumen lernen können. Damit sind große Hoffnungen verbunden, gerade mit Blick auf die ganztägige Betreuung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen