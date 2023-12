Kissing

Schauspieler aus Kissing ist bei Sisi-Verfilmung von RTL zu sehen

Plus Jakob Geßner verkörpert in der Sisi-Serie auf RTL Albert, den Anführer der Arbeiterbewegung. Der 35-Jährige hat in Kissing auch schon ein Menschenleben gerettet.

Sisi-Filme gehören für viele zu Weihnachten wie Christbaum oder Krippenausstellung. Wenn am Mittwoch, 27. Dezember, um 20.15 Uhr auf RTL die erste Folge der dritten Sisi-Staffel ausgestrahlt wird, dann sitzen wieder viele Fans vor dem Fernseher. Besonders aufgeregte Zuschauerinnen und Zuschauer gibt es vermutlich in Kissing. Denn einer der Darsteller der sechs neuen Folgen ist der Kissinger Jakob Geßner, der in der nunmehr dritten Staffel als Albert, ein Anführer der Arbeiterbewegung, zu sehen sein wird.

Seine gesamte Familie ist dann mit Spannung dabei, aber besonders Mama Eva Geßner wird mit vor Aufregung roten Bäckchen auf der Couch sitzen und dem Auftritt ihres „Buben“ entgegenfiebern. Besonders stolz auf den Erfolg des jungen Schauspielers Jakob Geßner ist Opa Herbert Eberhard, dem es auch zu verdanken ist, dass unsere Redaktion von der Mitwirkung des Enkels im Weihnachtsklassiker erfuhr. Der 35-Jährige ist nicht nur als Neuzugang der dritten Sisi-Staffel auf dem heimischen Bildschirm zu sehen, sondern seit seinem Schauspiel-Studium an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg gut im Geschäft. Zu seinen TV-Auftritten zählen Serien wie "Um Himmels Willen" oder "Die Chefin".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

