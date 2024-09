Schlägerei in Kissing: 24-Jähriger wird von Unbekannten niedergeschlagen

Am Freitag, gegen 21.30 Uhr, melde sich ein Bürger bei der Polizei in Friedberg. Er berichtete, dass es im Bereich des Bahnhofvorplatzes in Kissing zu einer lautstarken Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sei. Hierbei soll eine dreiköpfige Personengruppe mit zunächst in einen lautstarken Streit mit einem 24-jährigen Mann aus Augsburg geraten sein. Der 24-Jährige ging schließlich in die Unterführung, die zu den Gleisen führt. Dorthin verfolgte ihn die Personengruppe und er wurde von den Unbekannten geschlagen. Dadurch erlitt er eine Kopfplatzwunde und mehrere Prellungen. Schließlich flohen die Täter. Zwei der unbekannten Täter liefen zu Fuß in Richtung Bahnhofstraße, der dritte Täter fuhr mit seinem Fahrrad in die Bahnhofsallee. Durch Personen vor Ort und den Geschädigten selbst konnte jedoch nur eine dürftige Täterbeschreibung abgegeben werden. Laut deren Angaben seinen zwei der Täter dunkel gekleidet gewesen und eher von kleinerer Statur. Der dritte Täter hatte eine kurze Hose und weiße Schuhe getragen und war eher korpulent.

Eine vor Ort eingeleitete Fahndung nach den Tätern, durch die Polizeistreifen, blieb ohne Erfolg. Der Geschädigte selbst stand zum Zeitpunkt der Tat unter Alkoholeinfluss. Aufgrund der erlittenen Verletzungen wurde der 24-Jährige schließlich zur weiteren Behandlung in Krankenhaus nach Friedberg gebracht. Mögliche Zeugen dieses Vorfalls melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Friedberg, Tel. 0821/323-1710. (AZ)