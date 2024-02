Seniorengruppe im Mehrgenerationenhaus lädt zum Mitmachen ein

Aus einem Gesundheitsprojekt in Kissing entwickelte sich eine aktive Runde, die gerne noch weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer aufnimmt.

Was könnte ein schöneres Kompliment für ein gelungenes Miteinander der Generationen sein, als wenn Buben im beginnenden Teenageralter sich wünschen, auch mal mit der Kissinger Seniorengruppe einen gemeinsamen Spielnachmittag zu erleben? Doch der Reihe nach. Im Kissinger Mehrgenerationenhaus (MGH) treffen sich alle zwei Wochen am Dienstagnachmittag von 14 bis 15.30 Uhr Seniorinnen und Senioren zum geselligen Beisammensein und zu gemeinsamen Aktivitäten. Dort gibt es unter der Leitung von Claudia Pavlu-Klein aber auch ein Angebot für Mädchen zwischen 8 und 13 Jahren. So ergab es sich, dass beide Gruppen aufeinandertrafen und beschlossen, immer mal wieder gemeinsame Unternehmungen zu machen. Da ging es vergangenen Sommer zusammen zum Eisessen, im Winter wurden Lebkuchenhäuschen gebastelt und beim Adventskranzbinden kam sogar das Lokalfernsehen dazu. Inzwischen wurde die MGH-Mädchengruppe an die Merchinger Schule verlegt, weil dort die meisten der Teilnehmerinnen die offene Ganztagsschule (OGTS) an der Grund- und Mittelschule Merching besuchen.

Michael Hahn aus Kissing: "Wir sind eine fröhliche Runde."

Die Kissinger Seniorengruppe zeigte sich flexibel und lässt sich nun immer mal wieder von Michael Hahn im Opel Combo des MGH-Fahrdienstes nach Merching fahren. Besonders beliebt sind die Spielenachmittage und so ergab es sich, dass auch einige Jungs der Offenen Ganztagesschule den Wunsch äußerten, Gesellschaftsspiele mitspielen zu können oder aus der Seniorengruppe einen Partner für eine Partie Schach zu finden.

In gemütlicher Runde am Nachmittag in der Merchinger Schule fühlen sich sowohl die Senioren als auch die Teilnehmerinnen der Mädchengruppe wohl. Foto: Brigitte Dunkenberger

„Wir sind eine fröhliche Runde, die aktive Geselligkeit einem Kaffeekränzchen bevorzugen“, erklärt Michael Hahn. Als Vorsitzender des Fördervereins für das Mehrgenerationenhaus Casa Cambio hat er die Leitung der Gruppe, wobei alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Eigeninitiative zum Programm beitragen. Entstanden ist dieser Seniorentreff aus einem am MGH angebotenen Gesundheitsprojekt, das von der AOK Bayern geförderte wurde. Das Angebot unter dem Motto „AOK-GeWinn – Gemeinsam aktiv und gesund älter werden“ war auf ein Jahr angelegt, verschob sich durch coronabedingte Lockdowns aber von Oktober 2020 auf die nachfolgenden Jahre und lief letztendlich bis Ende 2022.

Vielseitiges Angebot im Kissinger Mehrgenerationenhaus

Als das kostenlose Gruppenangebot zur Gesundheitsförderung für Menschen ab 60 Jahren beendet war, machten einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer einfach weiter. „Wir hatten Lust, uns weiterhin zu treffen und in Eigenregie ein Programm aufzustellen“, erklärt Gudrun John. Mit im Boot ist auch Michael Hahn, der zusammen mit Sozialpädagogin Gabriele Matt den zweiwöchigen Gesundheitskurs durchführte. „Anfang 2025 findet das nächste Kursangebot rund um Ernährung, Bewegung und Entspannung statt und wir sind in Kooperation mit der Hochschule Coburg wieder mit dabei“, kündigt Michael Hahn an. „Noch in diesem Jahr besuche ich in Vorbereitung dafür eine Schulung“.

Doch bis dahin gibt es noch viele Treffen der Seniorengruppe, die jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin mitgestalten kann. „Wir hatten schon einige Male Sitzyoga, einen Fachmann für Computerfragen bei uns und ich habe zusammen mit Gudrun John ein Gedächtnistraining vorbereitet und durchgeführt“, berichtet Helga Funk. Auch ein Besuch im Mehrgenerationenhaus in Königsbrunn stand auf dem Programm und auf Initiative des Ehepaars Christa und Armin Käppel ging es zur Wallfahrtskirche Heilig Kreuz in Klimmach bei Schwabmünchen. Nun kam auch der Wunsch auf, gemeinsam die Moschee in der Donauwörther Straße in Augsburg zu besuchen. Kein Problem, denn das Fahrzeug des MGH-Fahrdienstes kann inklusive Fahrer Michael Hahn neun Leute befördern.

„Nun suchen wir noch Verstärkung für unseren Seniorentreff, damit unser Programm weiterhin so bunt bleiben kann“, hieß es aus der Runde. Jeder kann mitmachen, der Spaß daran hat, aktiv zu sein und eigene Ideen einzubringen. Eine Voraussetzung ist allerdings, mobil zu sein, da die Gruppe sehr gerne unterwegs ist. Wer sich vorstellen kann, die unternehmungslustige Runde im MGH mit Ideen zu bereichern und zweiwöchentlich dienstags von 14 bis 15.30 Uhr auch Zeit hat, kann sich bei Brigitte Dunkenberger im Seniorenbüro beim MGH anmelden, Tel. 08233/21 20 125. Email: info.mgh-kissing@kjf-kjh.de.