21.04.2023

Sie gehört zu den besten deutschen Permanent-Make-up-Künstlerinnen

Die gebürtige Augsburgerin Ramona Seyfried betreibt einen Beautysalon in Kissing. Ihr Fachgebiet: "Powderbrows", fein tätowierte Augenbrauen.

Plus Ramona Seyfried öffnete im Januar einen Salon in Kissing. Ihr Fachgebiet: permanentes Make-up. Bei einem großen Beauty-Wettbewerb schaffte sie es sogar unter die Top Ten.

Die perfekte Augenbraue ist ein mathematisches Konstrukt. Sie steigt zwei und fällt ein Drittel, meist liegt sie im Goldenen Schnitt. "Powderbrows", wie die mit feinen Nadeln tätowierten Brauen heißen, sind Ramona Seyfrieds Spezialgebiet. Im Januar eröffnete die 33-Jährige einen eigenen Salon in Kissing und sticht ihren Kundinnen und Kunden dort permanentes Make-up (PMU). Für Seyfried ist ihr Studio mit dem Namen "Pebbles pinselt" ein Herzensprojekt. Auf ihr liege viel Verantwortung: Bis zu fünf Jahre lang verbleibt die Farbe in der Haut. Mit ihrer Arbeit schaffte es die junge Frau sogar auf die internationale Meisterschaft der Beauty-Messe in Düsseldorf.

Seyfried bietet permanentes Make-up in Kissing an

Es ist halb zehn, bald kommt die erste Kundin des Tages. Seyfried zieht sich schwarze Handschuhe über die Finger. Sie legt einen goldenen Zirkel bereit, Faden und Wattestäbchen, füllt Desinfektionsmittel nach und steckt eine Nadel in den Tätowierstift. Dunkle Wände, goldene Regale, Holzboden: Für die gebürtige Augsburgerin war es wichtig, dass ihr Salon nicht wie eine medizinische Einrichtung aussieht. Ohnehin kämen einige Kundinnen und Kunden mit einem mulmigen Gefühl. "Manche trauen sich schon gar nicht, weil es Eingriffe im Gesicht sind", erklärt Seyfried. Permanentes Make-up - bei diesem Begriff geisterten vielen Menschen gruselige Bilder durch den Kopf. "Diese balkigen Augenbrauen damals. Oh Gott. Oder stark konturierte Lippen." Die Trends haben sich geändert.

