So wird Kissings Bücherei zum Treffpunkt

Plus Die öffentliche Bibliothek in Kissing ist mehr als nur ein Ort zum Bücherleihen. Vom Leben auf einem Luftschutzbunker bis hin zu Einstiegsdrogen.

Bücherei Kissing: Beim Eintreten fällt der erste Blick auf die mit Holz verkleidete Bücherlandschaft. Bücher, so weit das Auge reicht. Doch bei genauerem Hinsehen merkt man, dass die Bücherei Kissing mehr ist als nur ein Ort zum Bücher leihen.