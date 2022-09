Kissing

18:00 Uhr

So wurden zwei Freunde aus Kissing und Mering mit Hardstyle erfolgreich

Mit Videos, die Simon Schuster und Elias Peters auf Youtube hochluden, fing alles an. Heute sind die beiden bekannte DJs in der Hardstyle-Szene und haben bereits auf Festivals wie "OpenBeatz" aufgelegt.

Plus Begonnen haben sie mit Videos auf Youtube. Dann kommt der Durchbruch: Curtain K - zwei Freunde aus dem Landkreis - erreichen mittlerweile Millionen Menschen.

Von Manuel Rank

An einem Mittwoch vor acht Jahren saßen die Freunde Simon Schuster und Elias Peters zusammen im Kellerzimmer in Elias´ Elternhaus in Kissing. Die beiden hatten gemeinsam einen Youtube-Kanal erstellt, auf dem sie Videos hochladen wollten. Nur noch ein Name musste her. Rufbar, einzigartig und nicht zu kompliziert sollte er sein. Die beiden überlegten und gingen etliche Ideen durch, nichts schien zu passen. Plötzlich kam Elias das Wort Vorhang in den Sinn, als er beim Überlegen durch das Fenster guckte. Ins Englische übersetzt - Curtain - und in Verbindung mit einem K für Kissing, klinge das doch eigentlich ganz cool: "Curtain K". Mit diesem Namen starteten die beiden, erreichten zunächst nur eine Handvoll Menschen. Heute ist das anders: Millionen sehen ihre Videos und tanzen zu ihrer Musik.

