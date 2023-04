Unfall in Kissing verursacht großen Schaden

Zwei Autos stoßen bei einem Unfall in Kissing zusammen - dann landet eines am Zaun und auf einem weiteren Fahrzeug.

Ein schadensträchtiger Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag gegen 16.50 Uhr in Kissing. Ein Verkehrsteilnehmer wollte mit seinem Pkw von der Ahornstraße in die Kirchstraße einbiegen. Hierbei übersah er laut Polizei eine Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug auf der vorfahrtsberechtigten Kirchstraße.

47.000 Euro Schaden bei Unfall in Kissing

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Aufgrund des Aufpralls touchierte die Autofahrerin mit ihrem Pkw zunächst einen Zaun und anschließend einen geparkten Wagen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 47.000 Euro.