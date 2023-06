Unfall mit zwei Radfahrern: Kind und Mann prallen zusammen

Bei einem Unfall zwischen zwei Radfahrern in Kissing ist ein Kind beteiligt. Die Verantwortung trägt jedoch ein 25-Jähriger, der die Verkehrsregeln missachtet.

Aufgrund einer Unachtsamkeit ist es am Dienstag in Kissing zu einem Unfall zwischen einem 25-jährigen Fahrradfahrer und einem Kind gekommen. Der junge Mann befuhr gegen 7.50 Uhr die Vdk-Straße in westlicher Richtung, als er in der Einmündung zur Ringstraße laut Polizei "Rechts vor Links" missachtete.

Im Anschluss prallte er mit einem Buben im Alter von zehn bis elf Jahren zusammen, der ebenfalls auf dem Rad unterwegs war. Der 25-Jährige wurde leicht an der Schulter verletzt. Nach dem Zusammenstoß teilten die Beteiligten jedoch keine Personalien aus. Die Polizei bittet die Eltern des Kindes, sich unter der Telefonnummer 0821/3231710 melden. (AZ)