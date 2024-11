Unter Drogeneinfluss unterwegs: 18-Jährigem droht Ärger

Einem 18-Jährigen droht Ärger. Der junge Mann war am Mittwochabend gegen 19:45 Uhr in Kissing mit seinem Auto in eine Verkehrskontrolle geraten. Hierbei stellten die Beamten bei dem Fahrer drogentypische Auffälligkeiten fest. Der freiwillig vor Ort durchgeführte Urintest fiel positiv auf THC aus, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt wurde. Den 18-Jährige erwartet ein Fahrverbot sowie ein Bußgeld und Punkte in Flensburg. (AZ)

Drogeneinfluss Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verkehrskontrolle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kissing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis