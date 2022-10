Kissing

12:30 Uhr

Vom Kriegsgebiet in die Manege des Zirkus Renz in Kissing

Das Akrobaten-Ehepaar Oleysa und Pedro Chumak musste aus der Ukraine fliehen und ist jetzt beim Zirkus Renz untergebracht. Aktuell zeigen sie ihre Show in Kissing.

Plus Das Akrobatenpaar Olesya und Petro Chumak stammt aus der Ukraine. Sie suchen gerade Unterschlupf bei Zirkus Renz in Kissing und erzählen von ihrer Flucht.

Von Franziska Kollmann Artikel anhören Shape

Zwei Akrobaten schreiten in glitzernden Anzügen in die Manege und schwingen schwerelos durch die Lüfte. Was die Menschen, die staunend applaudieren, nicht wissen: Petro und Oleysa Chumak kommen aus der Ukraine und bangten vor ein paar Monaten noch im Luftschutzbunker um ihr Leben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .