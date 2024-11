Vorlesetag an der Mittelschule Kissing

Der Vorlesetag der Mittelschule Kissing fand am Freitag, 15. November, für die 5. Klassen statt. Der bundesweite Vorlesetag wurde im Jahr 2004 von der Stiftung Lesen gemeinsam mit der Zeitung "Die Zeit" und der Deutschen Bahn Stiftung ins Leben gerufen und hat sich in diesen 20 Jahren zum größten Vorlesefest Deutschlands entwickelt. Schon zu Beginn der Woche durften die Schüler die Bücherei kennenlernen und konnten in Büchern schmökern. Die Bücherei stand den Schülern mit all ihren Fragen zur Seite. Am Vorlesetag konnten zehn Lesepaten die Schüler auf fantastische Reisen durch die Bücherwelt mitnehmen. Bekannte Bestseller wie "Harry Potter" oder "Lotta-Leben" waren ebenso vertreten wie auch das "Klugscheißerchen" oder "Wie man seine Lehrer in den Wahnsinn treibt". So war für jeden Zuhörenden ein passendes Buch dabei. Am Ende der Aktion waren alle begeistert, die Vorlesenden ebenso wie die Zuhörenden. Auch am Nachmittag besuchen nun immer mehr Mitschüler die Bücherei und versinken in Büchern oder tauschen sich in Gesprächen bei einer Tasse Tee aus. Ein herzliches Dankeschön gilt der Bücherei Kissing sowie den Vorlesenden, die uns ihre Zeit und ihre Buchideen geschenkt haben.

