Wohnzimmer-Atmosphäre im Relax‘t in Kissing

Kurz nach 18 Uhr genießen bereits drei Gäste eine Weinschorle oder ein Bier auf der Terrasse. Ein Santiano-Hit ist aus dem Inneren der Relax’t Bar zu hören. Seit 2013 bietet die „Freie Bühne Kissing Relax’t“ vor allem jungen Bands kostenlose Auftritte und Hutgage durch die Besucher und Besucherinnen. Ein Highlight ist jedes Jahr die Halloweenparty für Kinder und Erwachsene.

Das Instroke an der B2 und das Manolitos in der Paartalhalle bieten zwar auch Barbetrieb an. Aber sie haben keine Bühne wie die Relax’t Bar, auf der Bands, aber auch Zauberer, Autoren und andere Künstler auftreten können. Die GEMA-Gebühren übernehmen die Eigentümer für sie. Die Mietbar eignet sich jedoch auch für Geburtstage, andere private Feiern oder Firmenevents. Andreas aus Kissing erzählt, dass seine Frau nächste Woche hier ihren Geburtstag feiern wird. Gerhard Eser aus Mering trifft sich donnerstags dort mit sechs bis acht Leuten zum Stammtisch. Heute genießt er eine Weinschorle im Schatten und meint, dass es hier die besten Burger im Landkreis Aichach-Friedberg gibt. Stefan Schlude achtet als gelernter Koch auf gute Qualität. Sein Rindfleisch bezieht er aus Nesslach in der Nähe von Affing. Aber es gibt auch Chickennugget oder vegetarische Burger, der Relax’t Wrap ist mit Rind oder Huhn möglich. Dazu können die Gäste Pommes Frites, Kroketten, Wedges oder Kartoffelpuffer wählen.

Es gibt immer weniger Clubs für Band-Auftritte

Die Auswahl an Getränken ist reichhaltig. Kaffee, Cappuccino, Saftschorlen, Softdrinks, Wasser, verschiedene Biere, aber auch Longdrinks und Cocktails mit lustigen Namen wie Verwesung, Jungfrauenblut oder Spülwasser sind in der originellen Speisekarte zu finden. „Ich wollte für meine Gäste ein Wohnzimmer schaffen, wo sie sich wohlfühlen können“, verrät Stefan Schlude, der seit 30 Jahren in der Gastronomie tätig ist. Täglich außer mittwochs ist die Relax’t Bar von 18 bis 22 Uhr geöffnet, oft sogar länger. Für manche war die Bar schon die letzte Rettung in der Nacht, um noch mit Freunden zu feiern. Einmal im Monat finden Konzerte statt. Vor allem für junge Bands oder Hobbybands ist die Location interessant. Sogar aus Italien, Tschechien und Ungarn spielten bereits Bands. Die in Italien bekannte Band Marcobana war in München aufgetreten und wollte auch in Kissing ein Konzert geben. „Sie sangen italienische Lieder auf Englisch. Das war mal was ganz anderes“, lacht Stefan Schlude. Die Kissinger Band „Three Cords and the Truth“ trat im Februar 2023 auf und es waren alle 60 Sitzplätze bereits 30 Minuten vor Konzertbeginn besetzt. Weitere Highlights waren die Friedberger Bands O-Ton, Skile und Button Rouge aus Augsburg, erinnert sich Schlude. „Da es immer weniger Clubs für Auftritte von Bands gibt, wollen wir sie gerne fördern“, sagt er.

Die nächste Veranstaltung ist im September ein Konzert der Friedberger Band Fonk, die ihr Konzert im Juli wegen eines Todesfalles absagen musste. Ein genauer Termin steht noch nicht fest. Höhepunkt des Jahres wird der 31. Oktober sein, wenn die Heavy Metal Band Black 153 D aus Augsburg von 22 bis Mitternacht rockt. Schon um 15 Uhr bieten Stefan und Bärbel Schlude eine Halloweenparty für Kinder an. Letztes Jahr bemalten die Kinder Kürbisse und durften das gruselig dekorierte Lokal begehen. Was dieses Jahr auf dem Programm steht, wird kurzfristig entschieden. An Halloween 2013 eröffnete die Relax’t Bar, weshalb an diesem Tag immer eine große Party stattfindet.

Die Relax’t Bar Kissing in der Peterhofstraße 15 hat täglich außer mittwochs von 18 bis mindestens 22 Uhr, an Freitagen und Samstagen bis 0.00 Uhr geöffnet. Sie bietet innen Platz für 60 Personen, außen gibt es 30 Sitzplätze. Bei Gruppen ab 10 Personen wird um Reservierung unter 015510137028 gebeten. Die Bar hat auch eine Facebookseite.