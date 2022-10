Kissing

Zirkus Renz schlägt in Kissing sein Zelt auf: Ein Blick vor und hinter die Kulissen

Von Franziska Kollmann

In Kissing feierte der Zirkus Renz am Mittwoch seine Premiere, doch auch an der Traumwelt des Zirkus geht die aktuelle Weltlage nicht spurlos vorbei.

Von Weitem ragt das riesige rot-gelb gemusterte Zelt in den Kissinger Himmel, Kinder springen über die Wiese und Musik bespielt den Platz, auf dem der Weihnachtszirkus Renz in Kissing seine Premiere feiert. Zirkus ist eine eigene Welt, die es den Menschen ermöglicht, der Normalität zu entfliehen und das Ungewöhnliche zu bestaunen. Artisten, Clowns und Tierdressur. Hinter dem roten Vorhang des Zirkus Renz warten viele Überraschungen auf das Publikum. Menschen verbiegen sich wie Schlangen, schwingen durch die Lüfte und Kinder dürfen auf Kamelen reiten. Clowns werden zu schwankenden Kellnern, die Spaghetti durch die Luft fliegen lassen und gleichzeitig stolzieren Araberpferde durch die Manege. Ein Zirkus zum Anfassen. Ein Zirkus für groß und klein. Der fliegende Baut - so heißt das Zelt des Zirkus- ragt in gelb-roter Farbenpracht in den Kissinger Himmel. Foto: Franziska Kollmann Doch blickt man genauer hinter diesen roten Vorhang, merkt man: Die aktuelle Weltsituation geht auch an den Artisten nicht spurlos vorbei, wie Ernst Renz, der Zirkusdirektor, berichtet. Während er noch immer mit den roten Zahlen der Coronakrise zu kämpfen hat, stellen ihn die steigenden Strom- und Gaspreise vor eine neue Existenzfrage. Viel weniger Menschen und große Familien kommen, um sich das Spektakel anzuschauen. „Es ist einfach alles so teuer geworden“, klagt er. Zirkus Renz leidet unter Energiekosten Mit dem Preis der Eintrittskarten sind sie schon runtergegangen und haben Rabatte eingeführt. Mit ernstem Blick erzählt er von seinen Vorfahren und wie dieser Zirkusbetrieb seit über neun Generationen durch die Welt reist. Sein Zirkuszelt, „der fliegende Baut“, wie er es gerne nennt, ist wahrscheinlich einer der modernsten seiner Art und muss dementsprechend auch besonders beheizt werden. Das treibt die Kosten in die Höhe und er hat Angst, seinen Mitarbeitern bald nicht mehr genug zahlen zu können. Pedro und Olessa - ein Akrobatikpaar aus der Ukraine - schwingen durch die Luft. Foto: Franziska Kollmann „Der Zirkus ist für uns nicht nur ein Beruf, sondern eine Berufung. Wir haben dieses Leben im Blut“, erklärt er eindringlich und lässt seinen Blick zu den beiden Akrobaten Petro und Olessa schweifen. Er nahm das ukrainische Paar im Mai in die Familie auf und gab ihnen Zuflucht. In hautengen glitzernden Anzügen stolzieren die beiden durch die Manege und gleiten schwerelos durch die Lüfte. Artisten aus der Ukraine treten jetzt in Kissing auf Von China über Türkei und Indien waren sie bereits als akrobatische Attraktion zu bestaunen. Die Vorführung lässt fast vergessen, dass sie vor ein paar Monaten noch im Luftschutzbunker saßen und um ihr Leben bangen mussten. "Jede Nacht und jeden Tag hörten wir Sirenen. Wir konnten kaum schlafen und hatten Angst. Wir mussten weg!", sagt Olessa. Gemeinsam mit ihrem Sohn wohnen sie jetzt im Zirkus und "wollen die Leute glücklich machen in diesen harten Zeiten". Um weiter ihren Traum aufrechterhalten zu können, sind sie angewiesen auf ihr Publikum. Der Zirkusdirektor ist trotzdem optimistisch und hofft, dass sein fliegender Baut es auch durch diese Turbulenzen schafft. Info: Der Zirkus Renz zeigt in der Bürgermeister-Wohlmuth-Straße 2 in Kissing bis zum 16. Oktober täglich um 16 Uhr und am Sonntag um 14 Uhr seine Show. Jeden Mittwoch, Freitag und Sonntag sind Familientage. Tickets können vor Ort täglich zwischen zehn und zwölf Uhr gekauft werden und montags, dienstags und mittwochs um 15.30 Uhr am Zirkuszelt.

