Zum Schulanfang ist der „Zum Bleistift“ in Kissing besonders gefragt

Gerade beim Schulanfang sind Eltern froh, wenn sie Einbände, Hefte und Stifte vor Ort kaufen können. Seit fast 15 Jahren gibt es das kleine Schreibwarengeschäft „Zum Bleistift“ in Kissing nun. Das Geschäft ist auch Servicepartner der Friedberger Allgemeine und erfüllt damit wichtige Aufgaben für Kundinnen und Kunden.

In Kissing können auch Tickets gekauft werden

„Sehr gefragt ist auch der Vorsorgeordner“, verrät Dagmar Kapfer. Er umfasst alle wichtigen Informationen rund um den Todesfall. Er gibt zum Beispiel Antwort auf die Frage: Welche Verträge müssen von den Erben gekündigt werden? Ganz neu ist das Produkt „Heimspiel 1954 – 2024“, eine Reise durch die deutsche Fußballgeschichte mit ausgewählten Zeitungsveröffentlichungen der . Außerdem übernehmen die Geschäftsinhaberinnen den Ticketverkauf für Eventim, Reservix, den FCA, Gersthofen, das Kurhaustheater, den Botanischen Garten und das Wittelsbacher Schloss.

Wer ein Ticket kaufen möchte, kann sich die Plätze anhand des Saalplans aussuchen und sie werden im Geschäft ausgedruckt. Auch den Stellvertreterverkauf aus dem Angebot an Geschenkartikeln der Augsburger Allgemeine übernehmen Dagmar Kapfer und Kerstin Krist. Die Lieferung kommt nach sieben bis zehn Tagen in das Geschäft, wo die Kundinnen und Kunden sie sich abholen können. Für Privatkunden werden auch die Anzeigen für die Friedberger Allgemeine angenommen.

Das Geschäft bietet zudem alles für den Schul- und Bürobedarf, Grußkarten, Zeitschriften, Schulranzen, Rucksäcke, Geschenkpapier, Kalender, Bastelmaterial, einen Kopier- und Büchereinbindeservice und einen Hermes Paketshop. Außerdem besteht die Möglichkeit, dass die Eltern die Schullisten ihrer Kinder abgeben, per WhatsApp oder E-Mail schicken und alles verpackt abholen können.

Info: „Zum Bleistift“ hat täglich von 7.30 bis 12.30 und von 14.30 bis 18 Uhr geöffnet, am Samstag nur vormittags. In den bayerischen Schulferien öffnet das Geschäft um 8 Uhr, in der ersten Schulwoche ist durchgehend geöffnet. Das Geschäft ist telefonisch unter 08233/7797987 zu erreichen.