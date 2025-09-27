Kaninchen für Medikamentenproduktion: Betriebsleiter erhält Morddrohungen

Die Videoaufnahmen aus einer Kaninchenhaltung im Landkreis Aichach-Friedberg zu medizinischen Zwecken haben für massive Reaktionen gesorgt. „Erbärmlicher Heuchler“, „schämt euch“ und „Tierquäler“ sind noch die harmloseren Kommentare, die etwa auf Instagram dazu kursieren. Auch Morddrohungen haben der Landwirt und seine Familie erhalten. Die Vorwürfe der Soko Tierschutz, die einen Mitarbeiter in den Betrieb eingeschleust hatte, sind vielschichtig. Das sagen der Betriebsleiter, das für die Kontrollen zuständige Veterinäramt und die Staatsanwaltschaft dazu.
Bemerkenswert, zwei Artikel derselben Autorin, die den Betreiber in Schutz nehmen. Und keiner, der auf die berechtigte und wichtige laufende Debatte über den Betrieb eingeht. Tierschutz ist ein Allgemeininteresse und Staatsziel. Und Journalisten sollen berichten und keine Partei ergreifen.
Geschulte Mitarbeiter in was? Wie man diese Tiere durchs Türchen wirft? Welche Konsequenzen zieht er, mit dem gefilmten Mitarbeiter? Furchtbar, das so ein Unternehmen hier in der Region bei uns ist, Dann auch noch groß auf Bio machen und weil der Profit und die Gier immer noch nicht reicht, im Hinterhof mit dem Tierleid noch mehr Profit machen. Aberr dafür wird er die Konsequenz von den Verbrauchern spüren. Was unsere Ämter mit ihm machen, vermutlich wie immer nicht viel.....
