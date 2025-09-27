Kaninchen für Medikamentenproduktion: Betriebsleiter erhält Morddrohungen

Diskutieren Sie mit Icon Schließen

Geschulte Mitarbeiter in was? Wie man diese Tiere durchs Türchen wirft? Welche Konsequenzen zieht er, mit dem gefilmten Mitarbeiter? Furchtbar, das so ein Unternehmen hier in der Region bei uns ist, Dann auch noch groß auf Bio machen und weil der Profit und die Gier immer noch nicht reicht, im Hinterhof mit dem Tierleid noch mehr Profit machen. Aberr dafür wird er die Konsequenz von den Verbrauchern spüren. Was unsere Ämter mit ihm machen, vermutlich wie immer nicht viel.....

Bemerkenswert, zwei Artikel derselben Autorin, die den Betreiber in Schutz nehmen. Und keiner, der auf die berechtigte und wichtige laufende Debatte über den Betrieb eingeht. Tierschutz ist ein Allgemeininteresse und Staatsziel. Und Journalisten sollen berichten und keine Partei ergreifen.

Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

Sie haben ein Konto? Hier anmelden