Klaus Gold: Vom unzufriedenen Bürger zum Bürgermeisterkandidaten

Seit fünf Jahren ist Klaus Gold der treueste - und oft einzige - Besucher von Stadtratssitzungen. Auslöser war der 2020 eröffnete Spielplatz im Schlosspark neben seinem Haus. Der sorgte für einen so hohen Lärmpegel, dass die Anwohner auf die Barrikaden gingen und schließlich sogar prozessierten. Anfangs wollte Gold nicht verpassen, ob das Thema vielleicht in einer Sitzung angesprochen wird, wollte Präsenz zeigen. Mit der Zeit wurde sein Interesse an Kommunalpolitik geweckt. Nun will er selber in den Stadtrat und kandidiert sogar für die Freien Wähler als Bürgermeister.

Der Wandel vom wütenden Bürger, der sich ärgerte, dass die Stadt aus Sicht der Anwohner zu wenig gegen Lärm und andere Belästigungen unternahm, zum Bürgermeisterkandidaten vollzog sich langsam. Die Sitzungen und Diskussionen, der Ablauf vom Antrag bis zum Beschluss oder gar der Umsetzung eines Projekts zogen ihn immer mehr in den Bann. Er begann sich mit den Unterlagen, die vorab auf der städtischen Website zur Verfügung gestellt werden, vorzubereiten, sprach mit Politikerinnen und Politikern, Mitgliedern der Verwaltung. Sein Eindruck: „Vieles verläuft im Sand, man müsste mehr Kompromisse finden.“

Bürgermeisterkandidat Klaus Gold ist Bürgermeister Eichmann dankbar

In Sachen Spielplatz gab es eine langwierige Diskussion (den Begriff „Streit“ möchte Gold nicht verwenden) mit der Verwaltung und vor allem Bürgermeister Roland Eichmann. Das sei beigelegt, Maßnahmen am Spielplatz wurden umgesetzt, heuer wurde dort sogar ein WC-Häuschen mit Holzoptik und Herzerl aufgestellt.

„Ich hege keinen Groll mehr. Eigentlich bin ich Herrn Eichmann sogar dankbar.“ Denn irgendwann im Lauf eines Gesprächs mit seinem Rechtsanwalt fiel der entscheidende Sazu: „Wenn Sie etwas bewegen wollen, müssen Sie was tun!“

Klaus Gold ist in Friedberg aufgewachsen, verheiratet und hat drei Kinder. Foto: Ute Krogull

Ähnliche Gedanken hegten offenbar auch die politischen Parteien in Friedberg. Von fast allen sei ihm ein Platz auf der Stadtratsliste angeboten worden, berichtet der 55-Jährige. Lange habe er überlegt. Bei den Freien Wählern, aktuell mit drei Sitzen im Gremium vertreten, fühle er sich am besten aufgehoben. Man verstehe sich, doch Fraktionszwang gebe es keinen. Jeder könne nach seiner eigenen Entscheidung abstimmen. Er ist daher auch dem Verein der Freien Wähler in Friedberg beigetreten, nicht jedoch der Partei.

Seine Ziele sind noch nicht konkret, die politische Einstellung dagegen ist es schon: „Ich möchte für Friedberg etwas erreichen, mehr gemeinschaftlich mit Bürgern angehen.“ Ziel müsse es sein, Themen anzustoßen, die realistisch sind, und diese dann durchzuziehen.

Bürgermeisterkandidat Klaus Gold ist in Friedberg aufgewachsen

Der Stadt ist er seit der Kindheit verbunden. Geboren in Fürstenfeldbruck, zog er als Kind mit seinen Eltern nach Rederzhausen. Im Alter von 15 Jahren begann er eine Lehre zum Maschinenschlosser bei den Goetze-Werken, wechselte später als Maschinenbautechniker zu MAN Roland. Nach einigen Umwegen wurde er mit 24 Jahren Außendienstmitarbeiter im technischen Vertrieb. Diesem Beruf ist er bis heute treu geblieben. Mit seiner Frau Michaela, ebenfalls eine Friedbergerin, ist er seit 26 Jahren verheiratet; die beiden haben drei erwachsene Kinder.

Die Nominierungsversammlung der FW findet in einigen Wochen statt. Vor der Belastung durch ein Amt oder Mandat scheut er sich nicht. „Arbeiten ist mein Hobby, egal ob im Garten oder am Haus. Ich habe keine Berührungsängste, etwas Neues auszuprobieren.“ Und er wisse, im Gegensatz zu manch anderen Kandidaten und Kandidatinnen, was auf ihn zukommt.