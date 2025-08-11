Ernte 2025: Klimawandel wird zum Stressfaktor für die Landwirte im Landkreis Aichach-Friedberg

Landwirte jammern immer, sie bekommen Zuschüsse vom Staat und fahren nicht nur große Traktoren, sondern auch noch PS-starke Autos. Und dann ist da noch das Wetter, das sie in jedem zweiten Satz erwähnen. Entweder ist es zu heiß, zu trocken oder zu nass. Warum eigentlich immer dieses Lamento?

Qualitätsverluste bei Weizen, Raps und Roggen

Doch diese Vorurteile sind schnell aus dem Weg zu räumen. Denn das Wetter 2025 war wirklich eine Herausforderung. Alle Regeln, die sonst in der Landwirtschaft für die Aussaat, Düngung und Ernte gelten, scheinen über den Haufen geworfen. Zuerst die historische Trockenheit im Frühjahr. In dieser Phase bangten Landwirte um Grundwasser, Keimung und Bestockung – Existenzgrundlage vieler Kulturen. Kaum setzte der Regen ein, stockte die Ernte im Juli. Dauerregen machte die Felder unbefahrbar. Es gab Qualitätsverluste bei Weizen, Roggen und Raps.

Schwierige Gratwanderungen für die Landwirte

Das zeigt die schwierige Gratwanderung in der Landwirtschaft, die nichts mehr mit den üblichen Wetterkapriolen zu tun hat. Denn auf die sind die Landwirte durchaus eingestellt. Sie trifft der Klimawandel besonders hart. Die Erntesituation 2025 steht sinnbildlich für die Herausforderungen. Diese nehmen die Landwirte auch an. Sie entwickeln neue Sorten, passen das Saatgut an die Klimaverhältnisse an und hoffen, dass wenigstens noch die Maisernte 2025 ohne Minus verläuft. Was Landwirte aber nicht mehr brauchen, sind zusätzliche Belastungen durch einen Wust von bürokratischen Auflagen und ständig neuen Verordnungen.