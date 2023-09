Altstadtsanierung hat Friedberg vorangebracht

Plus Für die Altstadtsanierung sind Millionen nach Friedberg geflossen. Ob sie jemals wieder richtig in Schwung kommt? Unser Kommentar.

50 Millionen Euro in fünf Jahrzehnten für die Friedberger Innenstadt - das ist eine ansehnliche Summe. Und darin sind noch nicht einmal die Beträge enthalten, die private Bauherrn mithilfe der Städtebauförderung und steuerlicher Vorteile in ihre Immobilien investiert haben. Die Anstrengungen haben in der Vergangenheit Früchte getragen. Zu Recht stellt der ehemalige Baureferent Carlo Haupt in der eben erschienenen Broschüre über die Sanierungsprojekte fest, dass Friedberg heute eine "einmalige, schöne, lebenswerte und liebenswerte Altstadt" hat.

Ein Großteil des Geldes ist freilich in einige wenige Maßnahmen geflossen, in die Garage Ost, in das Schloss, in die Ludwigstraße und in die Bahnhofstraße. Daneben hat sich ein immenser Stau von kleinen und großen Vorhaben aufgebaut, über die zum Teil seit Jahrzehnten diskutiert wird. Die Umnutzung des NKD-Gebäudes, die Anbindung von Friedberg-Süd an die Innenstadt, die Neugestaltung des Marienplatzes sind nur einige wenige Beispiele dafür.

