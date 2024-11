12,3 Millionen Euro: So viel kostet der Stadt Friedberg die Erweiterung der in die Jahre gekommenen Grundschule Süd. Die Tatsache, dass vor einiger Zeit noch mit Ausgaben in Höhe von 13,2 Millionen Euro gerechnet wurde, verdeutlicht den Mehrwert großzügiger und vorausschauender Kostenplanungen bei baulichen Großprojekten.

Johannes Kiser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Friedberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Grundschule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis