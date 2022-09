Auto oder Fahrrad: Wem gehört die Straße?

Plus Die Umfunktionierung des Friedberger Pappelwegs in eine Fahrradstraße ist ein wichtiger Schritt. Es gibt aber noch viel zu tun, um Fahrradmobilität zu fördern.

Jeder kennt es: Im Straßenverkehr herrscht ein ständiger Kampf zwischen Auto und Fahrrad – auch im Wittelsbacher Land. Autofahrende werfen den Radelnden vor, sich nicht an die Straßenverkehrsordnung zu halten, Letztere empfinden die Autofahrerinnen und -fahrer als rücksichtslos. Beide trauen sich nicht über den Weg. Fahrrad- und Automobilität scheinen unvereinbar.