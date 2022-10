Chance zum Durchstarten für den Jugendrat Friedberg

Plus Der Jugendrat hat sich in den vergangenen Jahren schwer getan, auch wegen Corona. Nun wäre eine Chance durchzustarten. Dafür braucht es engagierte Leute.

Der Friedberger Jugendrat startete vor drei Jahren motiviert und vielversprechend. Doch die Pandemie bremste ihn aus. Jetzt stehen Neuwahlen an. Es wäre der Zeitpunkt neu durchzustarten. Wird das gelingen?