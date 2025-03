Die Vorfreude macht den Spargel kostbar und einzigartig

Tomaten, Heidelbeeren, Birnen – gibt es mittlerweile das ganze Jahr über zu kaufen. Im Winter kommt das frische Obst und Gemüse oft von weit her: aus Spanien, Chile oder China. Die Transportwege belasten die Umwelt. Und wir Konsumenten merken gar nicht mehr richtig, wann welches Erzeugnis eigentlich Saison hat.

Da bildet der Spargel eine wunderbare Ausnahme. Das Edelgemüse wird direkt in der Region angebaut, von Hand geerntet und vor Ort verkauft – auf Wochenmärkten, an Spargelhütten und in den Hofläden. Ab Anfang April ist es wieder so weit und der Genuss beschränkt sich auf rund drei Monate im Jahr. Für diese kurze Zeitspanne bleibt der Spargel auf der Speisekarte etwas ganz Besonderes.

Nur Geduld: Beheizte Spargelfelder braucht es nicht

In früheren Jahren gab es den Trend, den Spargel immer früher auf den Tisch zu bringen. Er wurde unter Folie herangezogen – und sogar auf beheizten Feldern. Diese Methode ist in der Region nicht mehr angesagt, auch der große Spargelhof Lohner verzichtet mittlerweile wieder darauf. Das ist gut so. Denn Studien zufolge belasten die beheizten Felder die Umwelt. Und die Verbraucherinnen und Verbraucher werden es auch noch ein paar Wochen länger aushalten.

Auf die weißen Stangen muss man viele Monate lang sehnsüchtig warten: viel Zeit, in der die Vorfreude wachsen kann. Das gerade macht den Reiz des Spargels aus.