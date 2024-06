Ehrenamtsbörse in Mering bringt die richtigen Menschen zusammen

Plus In Mering stellten sich am Wochenende mehrere Organisationen potenziellen Ehrenamtlichen vor. Das Format ist innovativ – und genau richtig für den Zweck. Ein Kommentar.

Wie so vieles im Leben wandelt sich auch das Ehrenamt. Zahlreiche Einrichtungen suchen mittlerweile händeringend nach Unterstützung. Da trifft ein Format wie die neue Ehrenamtsbörse, die am Wochendende beim Sommerfest der Ambulanten in Mering abgehalten wurde, einen Nerv: In entspannter Atmosphäre brachte sie Organisationen, erfahrene Ehrenamtliche und Interessierte zusammen. Das Angebot ist niederschwellig, unkompliziert und effektiv – damit kann es auch anderen Gemeinden als Vorbild dienen.

Im Lippgarten kamen Interessierte und Ehrenamtliche zusammen

Neben dem normalen Tagesgeschäft intensiv um Ehrenamtliche zu werben, ist für viele Einrichtungen eine Belastung. Meistens fehlt Zeit, die Ressourcen sind knapp. Anstatt aufwendig eine eigene Veranstaltung zu konzipieren, wurden die Synergien optimal genutzt und die Ehrenamtsbörse an die Feier der Ambulanten angegliedert. Viele Menschen wollen sich gerne engagieren. Aber wo? Was passt zum eigenen Alltag?

