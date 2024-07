Lachgas-Konsum in Friedberg: Verbote können nicht alles lösen

Wenn Minderjährige Drogen konsumieren, wird schnell der Ruf nach einem Verbot laut. Das ist auch bei Lachgas der Fall, das in Friedberg regelmäßige Konsumenten findet. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will für strengere Regeln sorgen, um den Verkauf besonders an junge Leute einzudämmen. Doch ein Verbot kann immer nur ein Teil der Strategie sein, um den Konsum einzudämmen.

Lachgas als Droge in Friedberg: Verbot allein kann nicht ausreichen

Die deprimierende Wahrheit ist: Es wird niemals möglich sein, junge Menschen von sämtlichen Substanzen fernzuhalten, die als Droge wirken können. Das liegt an der Vielzahl der Chemikalien, die in unserem Alltag zum Einsatz kommen. Sogenannte „Schnüffelstoffe“ finden sich in Klebstoffen, Reinigungsmitteln und Sprays. Sie lösen einen Rausch aus und schädigen den Körper nachhaltig – doch aus unserem Alltag können wir sie nicht verbannen, da wir sie dringend brauchen.

Doch nicht nur die chemische Industrie betreibt eine unbeabsichtigte Drogenküche. In der Natur sind zahllose Pflanzen beheimatet, die ihren eigenen berauschenden Chemikalien-Cocktail an den Start bringen. Viele davon sind bei uns heimisch und wachsen auf Wiesen und in Wäldern – eine erfolgreiche Regulierung ist undenkbar.

Es sei dahingestellt, ob Lachgas nun verboten werden sollte oder nicht. Viel wichtiger ist, dass über das Thema aufgeklärt wird. Menschen sind leicht beeinflussbar, vor allem Heranwachsende. Wenn ihnen Lachgas in den Sozialen Medien als „lustiger Trend“ vorgestellt wird, dann sind sie versucht, es auszuprobieren. Eine Aufklärungskampagne muss dagegenhalten, um auf die Gefahren aufmerksam zu machen. Denn Kinder lernen schon von klein auf, welche Pflanzen giftig sind. Daher sollten sie auch lernen, von welchen anderen Substanzen sie besser die Finger lassen sollten.