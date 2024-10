Nach dem Hochwasser müssen jetzt Taten folgen

Dann kam das Wasser, es lief überall rein und überflutete Keller, Garagen und die Felder - noch immer sitzt der Schreck den Hochwasseropfern in den Gliedern. Bei heftigen Regenfällen bricht die Unruhe wieder in ihnen auf und der sorgenvolle Blick geht aufs Handy, um dort die Pegelstände der Paar zu kontrollieren. Manch einer will gar nicht mehr weit weg in den Urlaub fahren, um sicherstellen zu können, rechtzeitig wieder zu Hause zu sein, wenn das Wasser wieder kommen sollte. Auch die Kommunen hat das jüngste Hochwasser im Frühjahr mehr als nur in Alarmbereitschaft gesetzt.

Infoveranstaltungen in Mering und Friedberg

Sie fordern berechtigterweise eine Aufklärung. In Mering beispielsweise erwarten Bürgermeister Florian Mayer und die Feuerwehr eine Antwort des Wasserwirtschaftsamtes, warum am nachts das Rückhaltebecken in Merching geöffnet worden war. Zudem gibt es im November in der Marktgemeinde einen Infoabend, um auf die Fragen der Bürgerinnen und Bürger zum Hochwasser eingehen zu können. Die Stadt Friedberg hat dies bereits in zwei Infoveranstaltungen auf den Weg gebracht. Schwierig wird aber die Umsetzung des Hochwasserschutzes sein. Langwierige Förderverfahren stehen an, Untersuchungen müssen angeschoben werden, um genau zu wissen, wo es hakt. Das zieht sich in die Länge. Doch viel Zeit bleibt nicht. Der nächste Starkregen kommt bestimmt und bis dahin sind sicherlich noch nicht alle Hochwasserschutzmaßnahmen umgesetzt. Wenn man nur an den innerörtlichen Paarausbau in Mering denkt, der dort seit 2011 ins Stocken geraten ist, schwindet die Hoffnung.