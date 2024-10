Neuer Sparkassenplatz ist ein Geschenk an kommende Generationen

Müsste man eine Liste machen von Orten, die in Friedberg absolut nicht sehenswert sind, dürfte der Sparkassenplatz unter den Top-Plätzen nicht fehlen. Seitdem der Brunnen trockengelegt wurde, hat der Platz den Charme eines Industriegebiets. Dabei bietet der Ort viele Möglichkeiten – täglich fahren dutzende Radfahrer an diesem verkehrsberuhigten Fleckchen vorbei. Das sind eigentlich beste Voraussetzungen für einen Anziehungspunkt. Doch dem Sparkassenplatz sieht man die mangelnde Pflege an. Seitdem die Technik des Brunnens den Geist aufgegeben hatte, wurde der Sparkassenplatz sich selbst überlassen.

Christian Gall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sparkassenplatz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Friedberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis