Offener Ganztag: Friedbergs Schulen sind darauf nicht vorbereitet

Plus Friedberg leistet seit Jahrzehnten viel für die Kinderbetreuung. Die Anforderungen für den Offenen Ganztag bedeuten aber noch einmal eine neue Dimension.

Stadt der Kinder und der Kunst - dieses Motto wählte sich Friedberg schon in den 1990er-Jahren. Tatsächlich wurde hier eine Mittagsbetreuung für Schülerinnen und Schüler organisiert, als von irgendwelchen Rechtsansprüchen noch keine Rede war und die Stadt die Personalkosten dafür selbst stemmen musste. Und auch beim Zuschuss für den Betrieb der Kindergärten geht die Stadt seit jeher weit über das hinaus, was gesetzlich vorgeschrieben ist.

Dennoch ist der Offene Ganztag eine Herausforderung in neuer Dimension. Vom Schuljahr 2026/27 an haben zunächst die Erstklässler beziehungsweise deren Eltern einen Rechtsanspruch, ab 2029 umfasst er alle Grundschülerinnen und Grundschüler. Festgelegt ist nicht nur der Zeitraum der Betreuung, das Gesetz sieht unter anderem auch vor, dass die Kinder nach Schulschluss nicht im Klassenzimmer, sondern in eigenen Räumen betreut werden.

