OMC Mering hütet Schätze in seinem digitalen Archiv

Es muss nicht immer der sündhaft teure Oldtimer sein, an dem sich Schrauber die Zähne ausbeißen, wenn es darum geht, Schaltpläne oder Stücklisten und Reparaturanleitungen zu beschaffen. Auch für sogenannte Youngtimer bietet es sich an, auf Handbücher und Co. schnell und unkompliziert zugreifen zu können. Wie gut, wenn es diese Unterlagen und noch viel mehr als digitales Archiv gibt. Das hat nun der Oldtimer- und Motorradclub Mering (OMC) mit seinem fahrzeughistorischen Digitalarchiv geschaffen.

Die Mitglieder um Lothar Haupt geben sich jede Menge Mühe, investieren viel Zeit und Aufwand. Dass es sich nicht nur um eine kurzlebige Idee eines Hobbyclubs handelt, beweisen die sorgfältigen Recherchen und die juristische Absicherung, die der Verein anstrebt. Es hat Hand und Fuß, was der OMC da auf die Beine gestellt hat.

Doch um solch eine Mammutaufgabe stemmen zu können, braucht es Spenderinnen und Spender, die Unterlagen zur Verfügung stellen, wie der Friedberger Berufsschullehrer Michael Stegherr. Der OMC hofft, auf Nachahmer. Und es braucht auch die nötige finanzielle Unterstützung, damit das Archiv weiter ausgebaut werden kann. Wer sein älteres Motorrad oder Auto nämlich richten möchte, der ist genau auf so ein digitales Archiv angewiesen, denn häufig fehlen Handbücher und Unterlagen.