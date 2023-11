Schlossspielplatz: Stadt siegt, aber gewinnt nichts

Plus Wenn Bürgermeister Roland Eichmann eine einvernehmliche Lösung mit den Anwohnern an der Schützenstraße verhindert, muss sich der Stadtrat um das Thema kümmern.

Nicht nur Baureferentin Lillian Heß äußerte Verständnis für die Situation der Kläger, auch die Mitglieder der 5. Kammer am Augsburger Verwaltungsgericht hätten lieber einen anderen Ausgang des Verfahrens gesehen. Bürgermeister Roland Eichmann, der für seine Rechthaberei und mangelnde Konsensfähigkeit hinlänglich bekannt ist, sorgte mit seinem Nein jedoch für das Scheitern einer gütlichen Lösung. Dass aus Sicht der Stadt ein Vergleich kaum möglich sein werde, hatte Rechtsanwalt Simon Bulla bereits im Laufe der Verhandlung anklingen lassen. So gab es nicht einmal die Spur eines Entgegenkommens.

Die Stadt hat also den Prozess um den Schlossspielplatz gewonnen, der seit seiner Eröffnung vor dreieinhalb Jahren für Ärger an der Schützenstraße sorgt. Das Gericht folgte der gängigen Rechtsprechung, wonach Kinderlärm kein Lärm und die Grenze der Zumutbarkeit bei diesem Thema hoch angesiedelt ist. Ob mit diesem Urteil jedoch Friede unterm Berg einkehrt, darf man bezweifeln.