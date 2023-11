Sonderausstellungen: Die Argumente sind beliebig

Plus Angesichts der Diskussion um Zeitpunkt und Dauer der Ausstellungen ist man geneigt, an böse Geister im Friedberger Schloss zu glauben.

Die Diskussionen um das Wittelsbacher Schloss waren schon allseitiger Hemdsärmeligkeit geprägt, als die Planung für Sanierung und Neukonzeption noch in den Kinderschuhen steckte. Erinnert sei nur an das berühmte T-Shirt des CSU-Stadtrats Heinz Schrall, in dem Friedberg angesichts der millionenschweren Investition in eine Reihe mit (damaligen Pleitestaaten) wie Griechenland gestellt wurde. Auch jetzt wurde wieder mit Verve gestritten, als Museumsleiterin Alice Arnold-Becker ihr Programm für die Sonderausstellungen im Kulturausschuss präsentierte. Diesmal beeindruckte die Diskussion freilich durch die Beliebigkeit der Argumente.

Es ist noch gar nicht so lange her, dass Marion Brülls von den Grünen im selben Ausschuss feststellte: "Ich mag das Wort 'Bürgerschloss' gar nicht mehr in den Mund nehmen. Die Bürger können dieses Schloss nicht nutzen, weil es zu teuer ist." Schon eines der kleinen Fürstenzimmer koste 200 Euro am Abend, so Brülls. Warum sollen dann Sonderausstellungen eigentlich nur noch sechs Wochen statt drei Monaten dauern? Damit man sich die Räume für einen noch längeren Zeitraum nicht leisten kann?

